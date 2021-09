8 absurde Beratungsgespräch-Momente – was hast du erlebt?

Salome Woerlen

«Da kommen traumatische Erinnerungen hoch. Es ging um die Sims 4 und es war ganz schlimm. Ich habe immer eine Menge Mods heruntergeladen, damit ich meinen Sims neue Frisuren verpassen und krasse Hütten bescheren konnte. Dann plötzlich waren alle meine Sims blau. Also nicht betrunken, sondern tatsächlich blau. Sofort habe ich dem Support geschrieben, doch die haben mein Problem nicht verstanden (was auch an meinen damaligen Englisch-Kenntnissen hätte liegen können). Wir haben hin- und hergechattet, doch egal was sie vorschlugen, egal was ich versuchte, meine Sims blieben blau. Und ich hässig. Da schlugen sie mir ernsthaft vor, das ganze Spiel mitsamt aller Daten zu löschen. Ach ja, natürlich lösche ich meine Sims-Familie, die sich über drei Generationen erstreckt, etwa 17 Familienmitglieder zählt und deren Ahnen ich seit Monaten mit Lebenselixier am Leben erhalte. Klar verzichte ich auf den ganzen Reichtum, den ich in stundenlanger harter Arbeit ohne Cheats (!) erwirtschaftet habe, als mein erster Sim die Karriereleiter von der Modulreinigerin zur interstellaren Schmugglerin hochgeklettert ist. Kein Ding, lass mich schnell die sieben Prunk-Villen ausradieren, die ich mit Blut, Schweiss und Tränen gebaut und mit viel Liebe zum Detail eingerichtet habe. Tja, der ‹tolle› Vorschlag des Supports hat das Ende meiner Sims-Karriere besiegelt. Nicht weil ich alles gelöscht habe, sondern weil ich es nicht übers Herz gebracht habe. Ich habe seither nie wieder Sims gespielt. Aber zumindest lebt meine Sims-Familie weiter. Für immer in blau.»