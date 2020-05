King Bling Bling und seine Horror-Show: Bei «Bachelorette» hat alles Konsequenzen

Der Bachelor ist schon wieder ein Bachelor! Die Liebe zu Grace ist over

Die Reunion-Folge brachte es an den Tag: Die ganze Staffel «Bachelor» war vergebens! Betrug!

Es war am Ende also genau so, wie es Patric nach dem ersten Kuss mit Grace gesagt hatte: «Ich dänk, mir händ e chli di glich Wällelängi.» Und «e chli» ist nie genug. Oder wie ein James-Bond-Film mal hiess: «(Es bitzeli vo) The World Is Not Enough.» Es ist aus. Beziehungsweise fing gar nie richtig an. Weil Rosenqueen Grace und Patric ihre Emotionen nicht aus dem «Paradies» (Patric) in die Realität rüberretten konnten. Eine Tragödie unserer Tage.

Da ist man also in Thailand, gefangen in einem …