People-News

Oprah beschwert sich über Bodyshaming – und vergisst dabei ihre eigenen Fehltritte

Mehr «Leben»

Die Talkshow-Hostess Oprah Winfrey hat sich jüngst in einer Podiumsdiskussion mit dem Titel «The Life You Want Class: The State of Weight» zu ihrem Kampf gegen Übergewicht geäussert: «Ich kenne keine andere Person, deren Gewichtsprobleme dermassen öffentlich thematisiert wurden, wie meine», sagte die 69-jährige Amerikanerin.

Sie erzählt davon, wie sehr Übergewichtige stigmatisiert werden. Und, dass sie mit zunehmendem Gewicht anders behandelt wurde als zuvor: «Wir leben in einer Welt, die Menschen schon immer wegen Übergewicht beschämt hat.» Besonders beim Einkaufen werde man laut der Moderatorin herablassend behandelt. «Die Leute in Geschäften fragten mich, ob ich Handschuhe oder Schuhe probieren möchte, denn sie dachten sich, dass ich hier sowieso nichts anderes finde», führt sie weiter aus.

Wenn man Oprah in dieser Gesprächsrunde zuhört, könnte man fast vergessen, dass auch sie sich während ihrer langjährigen Karriere immer wieder wertend zu den Körpern ihrer Gäste geäussert hat. Ein Rückblick:

Die Sache mit den Crop Tops

Im monatlich erscheinenden «O, The Oprah Magazine» wurde 2015 die Frage beantwortet, wer Crop Tops anziehen soll. Die Antwort bezog sich derweil eher darauf, wer dies auf keinen Fall tun sollte: «Wenn (und wirklich nur wenn!) du einen flachen Bauch hast, kannst du mal eines anprobieren.»

Weil Body Positivity auch vor acht Jahren schon ein Begriff war, liessen die wütenden Online-Reaktionen nicht lange auf sich warten. Als Geste des Protests posteten damals unzählige Frauen Fotos von ihren kurvigen Körpern mit Crop Top unter dem Hashtag #RockTheCrop.

Das Magazin bezog wenig später Stellung zum Fauxpas: «Wir unterstützen, ermutigen und ermächtigen alle Frauen dazu, gut auszusehen, selbstbewusst zu sein und ihr bestes Leben zu leben. In diesem Fall hätten wir uns besser ausdrücken können. Wir sind dankbar für das Feedback und werden von nun an achtsamer sein.»

«Zeig uns deinen Körper»

Im Jahr 1986 wurde die damals 20-jährige Cindy Crawford in Oprahs Talkshow eingeladen. Im Rahmen der Dokumentation «The Super Models» erinnert sich das Topmodel an ihren Auftritt von damals. Sie sehe ihn heute mit anderen Augen, erzählt sie vor laufender Kamera. Sie habe sich wie ein Objekt behandelt gefühlt, als Oprah sie bat, aufzustehen und ihren Körper zu präsentieren.

Bisher hat sich Oprah nicht zum Kommentar des Models geäussert. Kurz bevor die besagte Dokumentation veröffentlicht wurde, liess sie das kontroverse Interview jedoch von ihrem Youtube-Kanal löschen.

Die Olsen-Zwillinge

Crawford war dabei nicht das einzige Model, deren Körper in Oprahs Talkshow thematisiert wurde. Auch die Olsen-Zwillinge Ashley und Mary-Kate mussten unangenehme Fragen über sich ergehen lassen. 2004 sassen die noch nicht einmal volljährigen It-Girls in Oprahs Studio. Die Moderatorin sprach die Zwillinge auf Gerüchte an, die besagten, Mary-Kate habe eine Essstörung. Als die beiden erklären, dass sie versuchen, solche Berichterstattung zu ignorieren, fällt ihnen Oprah ins Wort und will wissen, welche Kleidergrösse sie denn eigentlich trügen.

Das originale Interview bis zu Minute 1: Video: YouTube/Daily Blast LIVE

Obwohl ihnen die Frage sichtlich unangenehm ist und sie ihr mit einem «Ich weiss es nicht» auszuweichen versuchen, hakt Oprah weiter nach. Im Hintergrund lacht das Publikum über die verunsicherten Teenager.