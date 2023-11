Ab sofort ist bei Disney Plus ein Abo-Modell mit Werbung verfügbar. Bild: Shutterstock

Disney Plus setzt auf Abo-Modell mit Werbung

Disney führt für seine Streaming-Plattform eine neue Abo-Option mit Werbung ein.

Mehr «Leben»

Zusätzlich zu den zwei bestehenden Abos führt Disney Plus ab dem 1. November ein günstigeres Modell ein. Dieses kostet 7.90 Franken im Monat, ist somit fünf Franken günstiger als das Standard-Abo. Der Haken: Wer dieses Abo abschliesst, muss sich Werbung ansehen.

Werbespots werden jeweils vor einem Film oder während einer Serie abgespielt, Filme sollen ohne Unterbrechung geschaut werden können. Die Spots sollen zwischen 10 und 30 Sekunden lang sein, es gibt jedoch Ausnahmefällen, in der die Werbung bis zu einer Minute dauert. Es sollen maximal zwei Werbespots hintereinander abgespielt werden. In einer Stunde sehen Nutzerinnen und Nutzer etwa vier Minuten Werbung.

Ist dieses Abo-Modell etwas für dich? Solange es günstig ist ... Ich bezahle nicht 8 Franken, um mir dann noch Werbung anschauen zu müssen Ich habe kein Disney+ und das wird sich auch nicht ändern

«Der heutige Launch ist ein bedeutender Meilenstein für Disney+ in der Schweiz sowie in Deutschland und bietet den Kunden nun die volle Flexibilität, das Abo-Modell zu wählen, das ihren Bedürfnissen und ihrem Budget entspricht», heisst es in der Medienmitteilung. Es wird mit Werbepartnern in der Schweiz und Deutschland zusammengearbeitet.

Alle Abo-Modelle von Disney Plus im Überblick:

Ausser der Werbung ist der einzig andere Unterschied zum Standard-Abo, dass Inhalte herunterladen und offline zu schauen, nicht möglich ist. Auch kann das Abo mit Werbung nur in monatlichen Raten bezahlt werden, bei den anderen Abos ist eine jährliche Bezahlung möglich.

Bild: disneyplus

Auch Netflix kündigte an, ab dem 3. November ein vergünstigtes Abo mit Werbung einzuführen – zunächst allerdings nur in zwölf Ländern, die Schweiz ist nicht mit dabei. Wann dieses Abo (das in Deutschland knapp 5 Franken kosten wird) auch in der Schweiz verfügbar sein wird, ist bisher nicht bekannt.

(cmu)

Mehr zum Thema Streaming: