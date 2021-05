«Loki», «Rick and Morty» und 7 weitere Streaming-Highlights im Juni

Leben

Bild: Netflix

«Loki», «Rick and Morty» und 7 weitere irre Streaming-Highlights im Juni

Der Juni wird richtig heiss, zumindest, wenn es um das neue Streaming-Angebot geht. Disney legt mit der Marvel-Serie «Loki», dem Pixar-Film «Luca» und der zweiten Staffel der preisgekrönten Serie «Love, Victor» vor.

Netflix wiederum bringt mit «Sweet Tooth» eine DC-Adaption, die ausgerechnet von Marvel-Vorzeigeheld Robert Downey Jr. produziert wird. Kevin Hart, indes versucht mit «Fatherhood» weiterhin sein Blödel-Image abzustreifen. Und zu guter Letzt kriegen Fans von «Lupin» endlich Nachschub.

Sky Show versucht sich diesen Monat mit «Domina» bei Fans von History-Serien beliebt zu machen, während man mit «Intelligence» wohl vom neuen «Friends»-Hype profitieren möchte. Schliesslich überrascht der Streaming-Dienst mit der fünften Staffel «Rick and Morty». Ja, richtig gelesen: «Rick and Morty» findet, inklusive der neusten fünften Staffel ein neues Zuhause bei Sky Show.

Disney Plus

«Loki» – Staffel 1 (9. Juni)

Bild: Disney

Nachdem Loki in «Avengers: Endgame» mit dem Tesseract entkommen konnte, ist er auf der Flucht. Schliesslich wird er von der Time Variance Agency aufgegriffen, einer Organisation, die die Zeitlinien im Multiversum überwacht. Lokis Zeitreisen haben ein Chaos in den Zeitlinien verursacht. Die TVA stellt Loki vor die Wahl: Entweder, er hilft, das Chaos zu beseitigen, oder seine Existenz wird ausgelöscht.

«Luca» – Animationsfilm (18. Juni)

Bild: Pixar

Der 13-jährige Luca Paguro und sein Freund Alberto Scorfano wollen die Welt voller Neugier entdecken. In einem Dorf an der italienischen Riviera gehen sie auf eine Erkundungstour voller Spiel und Spass. Doch sie müssen vorsichtig sein, denn auch wenn es so scheint, sind sie keine gewöhnlichen Jungen. In Wirklichkeit sind sie Seemonster, die unter der Meeresoberfläche leben. Und jede Berührung mit Wasser bringt ihr Geheimnis zutage.

«Love, Victor» – Staffel 2 (18. Juni)

Bild: Disney

Inhalt Staffel 1:

Der 15-jährige Victor Salazar ist mit seiner Familie von Texas nach Atlanta gezogen. Den Tapetenwechsel will er nutzen, um endlich er selbst sein zu können. Inspiriert vom Coming Out des Schülers Simon einige Jahre zuvor, möchte er nun öffentlich zu seiner Homosexualität stehen. Doch es kommt anders als gedacht, und Victor stellt erneut seine Identität infrage, um in der Welt der Highschool zu bestehen. Wäre da bloss nicht der äusserst attraktive Mitschüler Benji. Dieser ist offen homosexuell und verdreht Vince gehörig den Kopf.

Trailer zur 2. Staffel: Video: YouTube/Hulu

Netflix

«Sweet Tooth» – Staffel 1 (4. Juni)

Bild: Netflix

Gus ist ein Junge mit Hirschgeweih. Er gehört zu den Mensch-Tier-Hybriden, die erstmals vor zehn Jahren aufgetaucht sind. Die Menschen fürchten und jagen diese Mischwesen, denn sie wissen nicht, ob diese das Resultat oder gar der Auslöser eines gefährlichen Virus gewesen sind. Gemeinsam mit seinem Vater lebt Gus daher in der Abgeschiedenheit eines Waldes. Als dieser stirbt, schliesst sich Gus einem Mann an, der ihm verspricht, ihn in ein Reservat für Wesen wie ihn zu bringen. Dafür muss sich Gus der Brutalität einer Welt stellen, die ihn fürchtet und hasst.

«Lupin» – Staffel 2 (11. Juni)

Bild: Netflix

Inhalt Staffel 1:

Als Teenager musste Assane Diop mitansehen, wie sein liebevoller Vater eines Verbrechens angeklagt und ins Gefängnis gesteckt wurde. Dort starb er kurze Zeit darauf. 25 Jahre später ist Assane noch immer von der Unschuld seines Vaters überzeugt. Nun ist endlich die Zeit gekommen, seinen toten Vater zu rächen.​

«Fatherhood» – Filmdrama (18. Juni)

Bild: Sony Pictures

Der Blogger Matt verliert seine Frau, als diese im siebten Monat schwanger ist. Auf einen Schlag wird er nicht nur vor die Aufgabe gestellt, mit dem Verlust zurechtzukommen, sondern auch für seine Tochter zu sorgen. So startet er völlig unvorbereitet in ein Leben, in dem er seine eigenen Fehler und Erfahrungen als alleinerziehender Vater machen muss.

Sky Show

«Intelligence» – Staffel 1 (1. Juni)

Bild: Sky Show

Computer-Analyst Joseph arbeitet beim neu gegründeten Geheimdienst GCHQ, der Cyber-Terrorismus bekämpfen soll. Bald landet er im Team von NSA-Agent Jerry, der allen mit seiner arroganten und überselbstbewussten Art auf die Nerven geht. So wird das Team nicht nur mit Cyber-Terrorismus konfrontiert, sondern auch mit der unmöglichen Art von Jerry und dem täglichen Bürowahnsinn. Beispielsweise, wenn der Drucker wieder einmal nicht funktioniert oder es um das Unterschreiben von Geburtstagskarten geht.

«Domina» – Staffel 1 (3. Juni)

Bild: Sky Show

Nach der Ermordung Caesars: Livia ist ein junges, naives Mädchen, das im darauffolgenden politischen Chaos sich und ihre Gefolgschaft zu schützen versucht. Dadurch wird sie nicht nur zu einer berechnenden, skrupellosen Person, sondern zu einer der mächtigsten und einflussreichsten Frauen Roms. Zugleich begründet sie damit eine der beständigsten Dynastien der römischen Geschichte.

«Rick and Morty» – Staffel 5 (21. Juni)

Bild: Adult Swim

Rick ist ein Wissenschaftler und Erfinder, der nicht nur unter Alkoholsucht leidet, sondern von allen für verrückt gehalten wird. Dadurch landet er bei seiner Familie: Seiner Tochter Beth, ihrem Ehemann Jerry sowie deren Kindern Summer und Morty. Da sich niemand ausser dem 14-jährigen Morty mit Rick abgeben möchte, verbringt dieser viel Zeit mit seinem Enkel. Das ungleiche Duo erlebt so jede Menge Abenteuer, auf der Erde, im Universum und sogar in Parallelwelten und anderen Dimensionen.

Hinweis: Mit dem Start der 5. Staffel bei Sky Show schaltet der Dienst auch Staffel 1 - 4 frei. Die fünfte Staffel ist zu Beginn nur in O-Ton mit deutschen Untertiteln verfügbar.

Trailer Staffel 5: Video: YouTube/Adult Swim Deutschland

