KPop Demon Hunters ist der erfolgreichste Netflix-Original-Titel. Bild: keystone

Nach Megaerfolg: Netflix arbeitet an Sequel zu «KPop Demon Hunters»

Fans des Films «KPop Demon Hunters» dürfen auf eine Fortsetzung hoffen: Netflix arbeitet an einem Sequel des erfolgreichsten Animationsfilms der Streamingplattform. Das bestätigte der amerikanische Songwriter Mark Sonnenblick gegenüber der BBC.

Sonnenblick hat 2026 bereits einen Grammy, einen Golden Globe sowie eine Oscar-Nominierung für den Song «Golden» erhalten. Das Stück ist im Film der grösste Hit der fiktiven K-Pop-Band Huntrix, um die sich die Handlung von «KPop Demon Hunters» dreht.

«Die Geschichte steht an erster Stelle, die Musik folgt dann, aber auch nur, wenn es für uns alle Sinn ergibt», erklärte Sonnenblick gegenüber der «BBC». «Golden», der erste K-Pop-Song, der einen Grammy gewinnen konnte, hat die weltweite Aufmerksamkeit auf den Film gelenkt, allein das Musikvideo des Songs konnte auf YouTube über eine Milliarde Klicks generieren.

Wie Sonnenblick weiter erklärte, arbeitet er zurzeit an einem neuen Musical: Midnight at the Never Get, das im Juli am Menier Chocolate Factory in London Premiere feiern wird. Die Hauptrolle übernimmt Ben Platt, Tony-Gewinner für Dear Evan Hansen. Die Handlung spielt in den 1960er-Jahren in New York und erzählt von der Beziehung zwischen einem Sänger und einem Songwriter in einer illegalen Gay-Bar. (ear)