freundlich
DE | FR
burger
Leben
Südkorea

KPop Demon Hunters: Netflix arbeitet an Sequel

This image released by Netflix shows characters Zoey, from left, Rumi and Mira in a scene from &quot;KPop Demon Hunters.&quot; (Netflix via AP) Awards Season
KPop Demon Hunters ist der erfolgreichste Netflix-Original-Titel.Bild: keystone

Nach Megaerfolg: Netflix arbeitet an Sequel zu «KPop Demon Hunters»

09.02.2026, 14:5809.02.2026, 14:58

Fans des Films «KPop Demon Hunters» dürfen auf eine Fortsetzung hoffen: Netflix arbeitet an einem Sequel des erfolgreichsten Animationsfilms der Streamingplattform. Das bestätigte der amerikanische Songwriter Mark Sonnenblick gegenüber der BBC.

Sonnenblick hat 2026 bereits einen Grammy, einen Golden Globe sowie eine Oscar-Nominierung für den Song «Golden» erhalten. Das Stück ist im Film der grösste Hit der fiktiven K-Pop-Band Huntrix, um die sich die Handlung von «KPop Demon Hunters» dreht.

«Die Geschichte steht an erster Stelle, die Musik folgt dann, aber auch nur, wenn es für uns alle Sinn ergibt», erklärte Sonnenblick gegenüber der «BBC». «Golden», der erste K-Pop-Song, der einen Grammy gewinnen konnte, hat die weltweite Aufmerksamkeit auf den Film gelenkt, allein das Musikvideo des Songs konnte auf YouTube über eine Milliarde Klicks generieren.

We're going up up up – «KPop Demon Hunters» schlägt alle Rekorde

Wie Sonnenblick weiter erklärte, arbeitet er zurzeit an einem neuen Musical: Midnight at the Never Get, das im Juli am Menier Chocolate Factory in London Premiere feiern wird. Die Hauptrolle übernimmt Ben Platt, Tony-Gewinner für Dear Evan Hansen. Die Handlung spielt in den 1960er-Jahren in New York und erzählt von der Beziehung zwischen einem Sänger und einem Songwriter in einer illegalen Gay-Bar. (ear)

Das könnte dich ebenfalls interessieren:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Hier kommen «Squid Game» Memes
1 / 17
Hier kommen «Squid Game» Memes
«Squid Game.»«Ich, der/die ich nichts zum Gucken habe.»
quelle: reddit
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Südkoreas Hauptstadt wird von Käfern erobert
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Manipulationsvorwürfe gegen RTL: Fans sind nach Ofarims Dschungelcamp-Sieg empört
Der Musiker wurde mit grossem Abstand zum König der diesjährigen Dschungelcamp-Staffel gewählt. Die Reaktionen darauf sind heftig.
Gil Ofarim hat die 19. Staffel von «Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!» gewonnen. Damit ist er der König von der wohl meistdiskutiertesten Staffel seit Anbeginn der Sendung. Der Grund dafür ist der Musiker selbst. So hat der 43-Jährige in der Vergangenheit für einen Skandal gesorgt, der ihn bis heute verfolgt. Sein Sieg kommt nun auf Social Media nicht gut an.
Zur Story