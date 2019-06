Schweizer Touristen wollen nicht zahlen: Ferien-Hunde werden am Flughafen eingeschlÀfert

51 Hunde und Katzen aus dem Ausland wurden dieses Jahr am Flughafen ZĂŒrich beschlagnahmt, weil ihre neuen Halter sich nicht genĂŒgend ĂŒber die Einfuhrbestimmungen informiert haben – das sind mehr als noch vergangenes Jahr. Zeigen sich die Neu-Halter dann auch noch geizig, mĂŒssen dies manche Tiere mit ihrem Leben bezahlen.

Verguckt man sich in den Sommerferien in einen streunenden Hund oder ein verwahrlostes BĂŒsi, sollte man sich zweimal ĂŒberlegen, das Tier aufzunehmen. Denn die Einfuhr in die Schweiz kann dramatisch enden.

Die Zollstelle ZĂŒrich-Flughafen hat in diesem Jahr bereits 45 Hunde und sechs Katzen wegen mangelnder Bewilligungen bei ihrer Einreise beschlagnahmt und dem Grenztierarzt ĂŒbergeben – das sind knapp 20 Tiere mehr als letztes Jahr zum gleichen Zeitpunkt.

Wird ein Tier bei der Einfuhr