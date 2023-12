Gundula Gause musste ihre Moderation abbrechen. Bild: www.imago-images.de

Moderatorin bricht «heute-journal»-Sendung lallend ab – das steckt dahinter

Janna Eiserbeck / watson.de

Mehr «Leben»

Gundula Gause gehört zu den erfahrenen Moderatorinnen des ZDF-Nachrichtenmagazin «heute-journal». In der Sendung liefert sie zusammen mit ihren Kolleg:innen täglich einen Nachrichtenüberblick, Hintergrundinfos, Analysen oder Interviews. So auch am späten Montagabend.

Zusammen mit Dunja Hayali sollte es dieses Mal unter anderem um die Themen Sparen, die Bundeswehr in Litauen oder die Wahl in Serbien gehen. Doch als die Moderatorin rund zehn Minuten nach Start der Sendung durch einen Nachrichtenbeitrag zu den Angriffen und Opfern im Gazastreifen führen sollte, bekam sie plötzlich extreme Probleme.

Gundula Gause muss Sendung abbrechen

Völlig aus dem Nichts wurde Gundula Gauses Stimme plötzlich undeutlich, sie nuschelte fast, als sie über die Todesopfer im Gazastreifen und die aktuelle Lage in Israel berichtete. Das Ablesen vom Teleprompter fiel ihr sichtlich schwer. Den Beitrag brachte sie noch zu Ende, dann verschwand sie aus dem Studio und liess Kollegin Dunja Hayali allein zurück, die die Sendung weiterführte.

Die Zuschauenden blieben derweil im Unklaren darüber, was genau passiert war.

Auf X, ehemals Twitter, häuften sich derweil besorgte Kommentare. «Hoffentlich nichts Ernstes» oder «hoffentlich nur ein Schwächeanfall», schrieben einige User besorgt, andere wünschten Gundula Gause direkt «Gute Besserung».

Andere X-User vermuteten, es könnte ein Schlaganfall gewesen sein. Doch diese Vermutung scheint sich glücklicherweise nicht zu bewahrheiten.

Dein watson-Update Jetzt auf WhatsApp: dein watson-Update! Hier findest du unseren WhatsApp-Channel , in dem wir dich regelmässig mit den watson-Highlights versorgen. Und zwar ohne Spam und ohne Blabla, versprochen! Probier's jetzt aus. Und folge uns natürlich gerne hier auch auf Instagram.

Dunja Hayali gibt Update

Direkt am Ende der Sendung gab Dunja Hayali bereits ein Update und klärte über den Zustand von ihrer Kollegin Gundula Gause auf. «Dass ich die Sendung jetzt allein zu Ende bringen musste, liegt einfach daran, dass es Gundula gerade etwas schwindelig geworden ist. Kann passieren», erklärte sie und konnte direkt Entwarnung geben: «Es geht ihr wieder besser.»

Gundula Gause ist seit Januar 2022 Hauptmoderatorin vom «heute-journal». Bereits 1989 kam sie zum ZDF, wo sie 1993 zunächst die Co-Moderation der Nachrichtensendung übernahm.

Zwischenfälle im Live-TV sind keine Seltenheit. Oft sind die Gründe harmlos. Erst vor einigen Monaten verlor ARD-Nachrichtensprecherin Susanne Daubner in ihrer Sendung völlig die Fassung. Sie kam nach einer Anmoderation von «MoMa»-Moderator Sven Lorig aus dem Lachen nicht mehr heraus und hatte arge Probleme, die Nachrichten zu verlesen. Erst, nachdem sie sich mit den Worten «nein, ich kriege das hin» selbst ermahnt hatte, bekam sie sich wieder unter Kontrolle.