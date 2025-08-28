wechselnd bewölkt18°
DE | FR
burger
Leben
TV

Das sind die Nominierungen für den Deutschen Fernsehpreis 2025

Deutscher Fernsehpreis
26 Produktionen des ZDF sind in diesem Jahr für den Deutschen Fernsehpreis nominiert.Bild: Deutscher Fernsehpreis

Das sind die Nominierungen für den Deutschen Fernsehpreis 2025

Die Jury hat die Nominierungen für 2025 bekannt gegeben. Die Gewinner werden am 9. und 10. September gekürt. Überraschend dabei: viele Streaming-Produktionen.
28.08.2025, 16:1328.08.2025, 16:13
Mehr «Leben»

In 27 von insgesamt 29 Kategorien stehen die Nominierungen für den Deutschen Fernsehpreis 2025 fest. «Es gab Ungewöhnliches, Andersartiges, Neues und nicht zuletzt Bewährtes in erneuerter, zeitgemässer Form», erklärte der Juryvorsitzende Wolf Bauer.

Berücksichtigt wurden bei den Nominierungen Programme aus den Bereichen Fiktion, Unterhaltung, Information und Sport aus dem Zeitraum vom 1. Juli 2024 bis 30. Juni 2025.

Die «Nacht der Kreativen» findet am 9. September in der Kölner Flora statt, die TV-Gala folgt am 10. September in den Kölner MMC Studios und wird um 20.15 Uhr im ZDF ausgestrahlt

Streaming-Produktionen im Hoch

Auffällig ist, dass Produktionen von Streaming-Diensten wie Apple TV, Netflix oder Amazon Prime relativ oft vertreten sind.

«Die Gesamtleistung an programmkreativem Schaffen ist dieses Jahr einmal mehr von der digitalen Transformation geprägt, die nochmals an Tempo zugelegt hat», erklärte der Bauer. Gemäss ihm käme es «zu enormen Veränderungen». Klassische lineare Sender und Streaming-Unternehmen würden sich systemisch einander angleichen.

Krank berlin
«KRANK Berlin» wurde sechsmal nominiert.Bild: apple tv

Mit sechs Nennungen ist die Drama-Serie «KRANK Berlin» (ZDF/Apple TV+) der Spitzenreiter. Im Bereich Unterhaltung gingen neben «Die Anstalt - Freunde des Patriarchats» (ZDF) auch zwei Nominierungen an «Kaulitz & Kaulitz Staffel 2» (Netflix) und «Germany’s Next Topmodel - by Heidi Klum» (ProSieben). Demnach konkurriert Heidi Klum in der Kategorie «Beste Unterhaltung Reality» gegen ihren Ehemann und Schwager.

Bei der Information kamen die Doku-Serien «German Cocaine Cowboy - Der Deutsche im Cali-Kartell» (Prime Video) und «Roncalli - Macht der Manege» (ARD) mit jeweils zwei Nominierungen gut weg.

ARD hat die meisten Nominierungen

Die ARD hat mit 27 Nennungen die meisten Nominierungen erhalten, danach kommt das ZDF mit 25 Nennungen und RTL mit 18 Nennungen. Acht Nominierungen gehen an ProSiebenSat.1, sechs an Apple TV+, 5 an Netflix, je drei an MagentaTV und Prime Video und je eine an Phoenix und Sky.

Der Deutsche Fernsehpreis gibt es seit 1999, um hervorragender Leistungen für das Fernsehen zu würdigen. Gestiftet wird die Auszeichnung von ZDF, Sat.1, ARD, Deutscher Telekom und RTL. Die Streaminganbieter Disney+, Netflix und Prime Video begleiten den Preis als Partner.

Die Nominierungen im Überblick

Nachfolgend findest du ein Auszug der Nominationen. Die ganze Liste findest du hier.

Fiktion

Bester Fernsehfilm/Mehrteiler:

  • Ein Mann seiner Klasse (ARD/SWR/BR/Saxonia Media)
  • Herrhausen – Der Herr des Geldes (ARD/Degeto/rbb/SWR/hr/Sperl Film/X Filme)
  • Wer ohne Schuld ist (ARD/SWR/Relevant Film)

Beste Drama-Serie:

  • KRANK Berlin (ZDF/Apple TV+/Violet Pictures/REAL FILM Berlin)
  • Uncivilized (ZDF/Das kleine Fernsehspiel/cocktailfilms/Kollektiv Zwo)
  • ZEIT Verbrechen (RTL+/X Filme)

Beste Comedy-Serie:

  • Achtsam Morden (Netflix/Constantin Film)
  • Angemessen Angry (RTL+/Studio Zentral)
  • Tschappel (ZDF/Apollonia Film/LAX Entertainment)
Eine zweite Staffel von «Achtsam Morden» ist bestätigt.
Eine zweite Staffel von «Achtsam Morden» ist bestätigt.bild: Netflix

Beste Schauspielerin:

  • Marie Bloching für Angemessen Angry (RTL+/Studio Zentral)
  • Maria Furtwängler für Bis zur Wahrheit (ARD/NDR/Atalante Film/Nordfilm)
  • Haley Louise Jones für KRANK Berlin (ZDF/Apple TV+/Violet Pictures/REAL FILM Berlin)
  • Melodie Simina für Schwarze Früchte (ARD/Degeto/Jünglinge Film/Studio Zentral)
  • Lou Strenger für Wer ohne Schuld ist (ARD/SWR/Relevant Film)

Bester Schauspieler:

  • Aaron Hilmer für Wer ohne Schuld ist (ARD/SWR/Relevant Film)
  • Leonard Kunz für Ein Mann seiner Klasse (ARD/SWR/BR/Saxonia Media)
  • Friedrich Mücke für Ich bin Dagobert (RTL+/Zeitsprung Pictures)
  • Slavko Popadic für KRANK Berlin (ZDF/Apple TV+/Violet Pictures/REAL FILM Berlin)
  • Tom Schilling für Achtsam Morden (Netflix/Constantin Film)

Unterhaltung

Beste Unterhaltung Show:

  • Ein sehr gutes Quiz (mit hoher Gewinnsumme) (ProSieben/Florida Entertainment)
  • Udo Jürgens Forever – Die Show zum 90. Geburtstag (ARD/BR/Constantin Entertainment)
  • Wer wird Millionär? 25 Jahre – Das grosse Jubiläums-Special (RTL/Endemol Shine)
Günther Jauch lud am Montag zu einer neuen Folge Wer wird Millionär? auf RTL.
«Wer wird Millionär?» ist in der Kategorie Unterhaltung nominiert.Bild: RTL / Stefan Gregorowius

Beste Comedy/Late Night:

  • Die Anstalt – Freunde des Patriarchats (ZDF/redspider networks)
  • Experte für alles (ProSieben/Florida Entertainment)
  • Inas Nacht (ARD/NDR/Beckground TV)

Bestes Factual Entertainment:

  • Herbstresidenz mit Tim Mälzer und André Dietz (VOX/Vitamedia Film)
  • In höchster Not – Bergretter im Einsatz (ARD/BR/Timeline Productions)
  • Wir werden gross! Abenteuer Pubertät (VOX/sagamedia)

Beste Unterhaltung Reality:

  • Germany‘s Next Topmodel – by Heidi Klum (ProSieben/Redseven Entertainment)
  • Kaulitz & Kaulitz Staffel 2 (Netflix/Constantin Entertainment)
  • Die Verräter – Vertraue Niemandem! Halloween-Spezial (RTL+/All3Media)
Tom Kaulitz, left, and Heidi Klum pose for photographers upon arrival at the amfAR Cinema Against AIDS benefit at the Hotel du Cap-Eden-Roc, during the 78th Cannes international film festival, Cap d&# ...
Heidi Klum und Tom Kaulitz konkurrieren mit ihren Shows.Bild: keystone

Information

Beste Information:

  • ARD-Brennpunkt: Trumps Wahlerfolg & Bruch der Ampel (ARD/WDR)
  • Markus Lanz – Korrespondent:innen-Gespräch zur US-Wahl (ZDF/Mhoch2/Fernsehmacher)
  • Die parlamentarische Berichterstattung bei phoenix (phoenix)

Beste Dokumentation/Reportage:

  • Ausgesetzt in der Wüste – Europas tödliche Flüchtlingspolitik (ARD/BR/Deutsche Welle/NDR/Lighthouse Reports)
  • Pädokriminelle Foren im Darknet: Jetzt löschen wir richtig – STRG_F (funk/NDR)
  • stern Investigativ – Die Nazi-Kinder (RTL+/stern)
  • Systemfehler: Der Cum-Ex Skandal (ZDF/3sat/zero one film/Friedrich Moser Film)
  • Die Vertrauensfrage: Wer kann Deutschland regieren? (ARD/WDR/SWR/rbb/MDR/ECO Media)

Beste Doku-Serie:

  • Alles ausser Kartoffeln: Menschen. Küche. Heimat (ARD/BR/hr/SR/WDR/isar film)
  • German Cocaine Cowboy – Der Deutsche im Cali-Kartell (Prime Video/Beetz Brothers Film Production)
  • Roncalli – Macht der Manege (ARD/NDR/WDR/SWR/UFA Documentary)
  • The Wagner Brothers – Zwei Brüder, ein Traum (ZDF/Flare Film)
  • Warum verbrannte Oury Jalloh? (ARD/WDR/SWR/BR/MDR/LOOKSfilm)

Beste Sportsendung:

  • Olympische Sommerspiele Paris 2024, Sportschau (ARD/NDR)
  • PENNY DEL (MagentaTV/Telekom Deutschland/thinXpool TV/PLAZAMEDIA/NEP Deutschland)
  • Sky Bundesliga Konferenz (Sky)

(kek)

Das könnte dich auch noch interessieren:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
Eine herrliche neue Folge von: Influencer in freier Wildbahn
2
Bock auf ein bisschen Freude? Hier gibt es Spass en masse!
3
Das sind die beliebtesten Babynamen in Europa
4
Gemachte Deals scheinen wertlos: Trump droht der EU und China bereits mit neuen Zöllen
5
Ich bin zwei Wochen auf Samsungs 2000-Franken-Handy umgestiegen und das kam raus
Meistkommentiert
1
Maurin verlässt GC in Richtung Heimat +++ Pickel unterschreibt bei Espanyol
2
Warum Jacqueline Badran den Eigenmietwert plötzlich nicht mehr abschaffen will
3
Verurteilter Neonazi wechselt das Geschlecht – um ins Frauengefängnis zu kommen
4
Picdump 154 – die Memes sind zurück aus der Sommerpause
5
Hakenkreuze und Rassismus auf WhatsApp – die Lausanner Polizei hat gleich mehrere Probleme
Meistgeteilt
1
USA wollen Dauer von Studenten- und Journalisten-Visa begrenzen
2
Wie sehr liebst du Popcorn? Dieser eine Junge: «JAAA» 😍🍿
3
Israel fordert Rückzug von Hungersnot-Bericht +++ Patriarchen warnen vor Gaza-Einnahme
4
Du hast keine Ahnung von Schwingen? Der watson-Sport-Chef gibt dir Nachhilfe
5
Tödliche Polizeieinsätze im Kanton Waadt – Bericht wirft neues Licht auf Tod von «Nzoy»
Der «kleine Lord» hat geheiratet – das machen die Kinderstars heute
Kinderstars wie Ricky Schroder, Heintje oder Radost Bokel wurden mit ihren Filmen oder ihrer Musik weltberühmt. Doch wie sehen sie heute aus?
Filme und Musik aus den 60ern, 70ern und 80ern haben viele von uns geprägt und sind auch heute noch Kult. Die sogenannten Kinderstars legten oftmals eine steile Karriere hin. Doch was machen Michel, Pippi Langstrumpf und Lord Fauntleroy heute und wie sehen sie überhaupt aus?
Zur Story