Dabei verrät der Sender bereits den Kontext zweier Storys: Einerseits soll es um den kopflosen Reiter El Muerto gehen, andererseits um die mysteriöse Rückkehr von Menschen, die in den USA alle in den Wäldern der USA verschwanden. «Doch was, wenn das Wiederkommen dieser Personen ihren Angehörigen mehr Angst macht als ihr Verschwinden?», so die Beschreibung.

Eminem wird 50 – das macht der Rapper heute

Eminem feiert seinen 50. (!!!) Geburtstag. Weil der Rapper heutzutage nicht mehr ausufert und damit für Schlagzeilen sorgt, haben wir sein 2022 zusammengefasst – inklusive Interview, in welchem er preisgibt, wieso er weiterhin Musik machen will.

50 Jahre Marshall Mathers! Der Rapper, den man vor allem unter seinem Künstlernamen Eminem kennt, wurde am 17. Oktober 1972 in St. Joseph, Missouri, geboren. Im Lauf seines Lebens schrieb er so viele Hits, dass es uns schwerfällt, hier nur einige davon aufzuzählen. Mit nur 14 Jahren begann seine Karriere, in der Clubszene von Detroit – and the rest is history.