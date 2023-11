Fritz Meinecke ist auch bei Staffel drei von «7 vs. Wild» am Start. Bild: instagram/fritz meinecke

«7 vs. Wild» muss plötzlich harte Konkurrenz auf YouTube fürchten

Jennifer Ullrich / watson.de

Mehr «Leben»

«7 vs. Wild» hat in Deutschland einen regelrechten Hype um Survival-Formate befeuert. Mittlerweile ist die dritte Staffel in vollem Gange, doch die Fans mussten sich auf eine Veränderung einstellen.

Die neuen Episoden erscheinen erst einmal exklusiv beim Amazon-Dienst Freevee, erst einen Monat später feiern sie ihre Premiere auf Youtube, wo die ersten beiden Staffeln ausschliesslich liefen. Mit Reaction-Streams der Teilnehmenden ist aufgrund der Rechte-Situation erst in den kommenden Wochen zu rechnen – für viele Fans wiederum ist das ein starkes Argument gegen Freevee.

Derweil hat sich auf YouTube eine andere Survival-Show ein grosses Publikum erkämpft. Darin am Start sind ausgerechnet zwei ehemalige «7 vs. Wild»-Kandidaten.

Otto Bulletproof macht Meinecke Konkurrenz

Hinter «Survival Squad» stehen der ehemalige Elitesoldat Otto Karasch aka Otto Bulletproof und der Extremsportler Fabio Schäfer (auch bekannt als f2theabio). Zur Erinnerung: Otto begeisterte in der zweiten «7 vs. Wild»-Staffel alle, er schien die Challenge sogar spielend leicht hinter sich zu bringen und ging als Sieger hervor. Fabio war in der ersten Staffel dabei.

Dein watson-Update Jetzt auf WhatsApp: dein watson-Update! Hier findest du unseren WhatsApp-Channel , in dem wir dich regelmässig mit den watson-Highlights versorgen. Und zwar ohne Spam und ohne Blabla, versprochen! Probier's jetzt aus. Und folge uns natürlich gerne hier auch auf Instagram.

Kurios: Genau wie Staffel drei von «7 vs. Wild» spielt «Survival Squad» in Kanada. Es gibt aber auch entscheidende Unterschiede. So müssen Otto und Fabio 30 Tage in der Wildnis überstehen, wobei sie miteinander und nicht gegeneinander antreten. Mit einem Gepäck von über 30 Kilogramm absolvieren sie einen 300 Kilometer langen Weg. Da sie permanent in Bewegung sein müssen, ist Shelter-Bau kein allzu grosses Thema.

Manfred Lehmann, der bereits die deutsche Synchronstimme von unter anderem Bruce Willis war, übernimmt die Erzählung aus dem Off – für viele macht das eine zusätzliche Qualität aus.

«Survival Squad»: Beeindruckende Aufruf-Zahlen

Der Erfolg spricht jedenfalls für «Survival Squad». Seit dem 4. November 2023 erscheinen wöchentlich zwei Folgen des Formats, das aktuell mehr oder weniger den «Sendeplatz» von «7 vs. Wild» bei YouTube eingenommen hat.

Die erste Episode bringt es mittlerweile (Stand: 21. November 2023) auf bemerkenswerte 2.2 Millionen Aufrufe. Die Serie schaffte es mehrmals in die YouTube-Trends. «Survival Squad» kann somit durchaus mit «7 vs. Wild» mithalten. Dabei hatte die Meinecke-Show deutlich länger Zeit, sich zu etablieren.

Ein besonderes Highlight ist Folge drei, die den Titel «Bärenangriff» trägt. Nach neun Tagen stehen hier schon 1.9 Millionen Klicks zu buche. Diese Episode ist die bislang auch kontroverseste. Der Grund: Bei einer Bärenbegegnung hat Otto Karasch einen Warnschuss abgegeben, woraufhin es Kritik gegen ihn bei Social Media hagelte.

Nach Einschätzung mehrerer Personen waren die beiden Survival-Experten die Aggressoren in dieser Situation und nicht etwa der Bär. Verletzt wurde das Tier am Ende allerdings nicht. Hinzukommt: Für Aussenstehende dürfte nur schwer zu beurteilen sein, wie gefährlich der Moment wirklich war.