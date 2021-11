Laura Ingraham und Raymond Arroyo diskutieren komplett aneinader vorbei. screenshot: fox news

Fox News schreibt mit grossartiger Diskussion Fernsehgeschichte – in nur einer Minute

Auf dem US-Sender Fox News hat sich ein TV-Moment für die Ewigkeit ereignet. Er ist so gut, man kann fast nicht glauben, dass er nicht gescripted ist. Um die Absurdität der Sequenz zu verstehen, braucht es allerdings etwas Englisch-Kenntnisse.

Laura Ingraham, Aushängeschild des TV-Senders, diskutiert mit Journalist Raymond Arroyo über «woke-freies» TV.

«Woke-freies» TV? Ja, du liest richtig. Eines der Lieblingsthemen der US-Konservativen. «Man darf ja nicht mehr sagen, was man denkt!» Wäre eigentlich ein eigenes Thema. Aber darum geht es hier jetzt nicht.

Denn die Diskussion zwischen Arroyo und Ingraham entgleist, bevor sie überhaupt richtig anfängt. Grund dafür ist ein verbales Missverständnis.

Arroyo will über die Masern sprechen, welche in der Netflix-Sendung «You» thematisiert werden.

Du kennst «You» nicht? Dann bist du jedenfalls nicht alleine. Auch Ingraham hat davon offenbar noch nie gehört. «You» ist eine der erfolgreichsten Streaming-Serien überhaupt, wo ein Irrer Leute umbringt und Frauen verführt.

Arroyo behauptet jedenfalls, dass er eine Folge «You» geschaut habe, in der es um Masern gegangen sei. Ingraham lässt ihn aber gar nicht erst ausreden, da sie nicht versteht, dass es bei «You» um eine Streaming-Serie geht. Stattdessen meint sie, dass Arroyo einfach «Du» sagt.

Dieses Missverständins lässt sich in der Folge nicht auflösen, was zu einem grossartigen Dialog führt. Wir schreiben ihn mal auf Englisch auf, eine Übersetzung ergibt so keinen Sinn.

Das Gespräch:

Arroyo: «I was watching an episode of ‹You›. Where measles came up.»

Ingraham: «Wait, wait, wait, when did I mention measles?»

Arroyo: «I don't know, it was on ‹You›.»

Ingraham: «Wait, what was on me? What are you talking about? You are not even hearing, what I'm saying. I've never had the measles.»

«Arroyo: The measles and the vaccine episode was on ‹You›.»

«Ingraham: We never did a measles and vaccine episode. Is this a joke? I don't know what you are talking about.»

Arroyo: «It was on you! It was on you!»

Ingraham: «I've never had, Raymond, I've never had measles. What are you talking about? This is stupid.»

Arroyo: «It was an episode of a show, Laura.»

Ingraham: «What's it called?»

Arroyo: «‹You›, it's called, ‹You›»

Ingraham: «I've never done a show on measles. I just completlely give up.»

Arroyo: «It's a show called ‹You› on netflix.»

Ingraham: «There's a show called Laura Ingraham on neftlix? What are you talking about.»

Arroyo: «Never mind, I'm moving on to Adele, I can't explain this to you.»

Ingraham: «What is he talking about?»

Der Clip von Ingraham und Arroyo verbreitet sich rasend schnell im Internet. Viele vermuten, dass das Gespräch so einstudiert war. Dafür gibt es allerdings keine Belege. Einige Twitter-User verweisen auch auf den legendären Comedy-Sketch von Abbott und Costello, wo es ein Missverständins um das Wort «Who» gibt.

Ein weiterer Twitter-User meint: «Das ist das Lustigste, was ihr heute sehen werdet.» Da können wir ihm nur recht geben. (cma)

Falls du mehr zu «You» erfahren willst, hier geht's lang: 25 Werbung «You» ist die neue erfolgreichste Serie – so reagieren die Fans auf Twitter