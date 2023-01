Dschungelcamp 2023 – das sind die Kandidaten und weitere Infos

bild: rtl

Bald startet das Dschungelcamp – diese Kandidatinnen und Kandidaten sind dabei

Willkommen zu watsons erstem (und möglicherweise letzten) Update zum RTL-Dschungelcamp 2023.

Hier liest du, wer sich dieses Jahr zu «Ich bin ein Star – holt mich hier raus» überreden liess, wer die Sause neuerdings moderiert, und – und dafür haben wir schliesslich alle auf den Artikel geklickt – ob Dr. Bob dieses Jahr wieder dabei sein wird.

Wann geht es los?

Am 13. Januar 2023, um 21:30 Uhr. Die werten C-Promis haben sich am Neujahrstag bereits in den Flieger nach Australien begeben, wo sie erst in einem Luxushotel residieren und sich akklimatisieren werden, bevor sie von den Rangers in den Dschungel verschleppt werden.

Wer macht mit?

Da eine Sortierung nach Wichtigkeit quasi unmöglich ist, versuchen wir es in alphabetischer Reihenfolge:

Cecilia Asoro

bild: rtl

Kennen wir (möglicherweise), weil: Reality-Star, Gewinnerin von «Beauty & the Nerd».

Claudia Effenberg

bild: Rtl

Kennen wir, weil: Ex-Spielerfrau.

Cosimo Citiolo

Kennen wir, weil: DSDS-Kultfigur, «Big Brother»-Bewohner, «Sommerhaus der Stars»-Teilnehmer, selbsternannter «Checker vom Neckar».

Jana Pallaske

bild: Rtl

Kennen wir, weil: Schauspielerin, Esoterik-Fan.

Jolina Mennen

bild: rtl

Kennen wir (nicht), weil: Influencerin, Youtuberin.

Lucas Cordalis

bild: rtl

Kennen wir, weil: Musiker und Sohn von Sänger und Dschungelkönig Costa Cordalis. Bereits seine Schwiegermutter Iris Klein, wie auch deren Tochter Jenny Frankhauser und deren Stiefvater Peter Klein versuchten sich schon im Busch. Hätte schon 2022 ins Camp gemusst, war aber krank.

Luigi «Gigi» Birofio

bild: rtl

Kennen wir, weil: Reality-TV-Star, «Ex On The Beach»-Kandidat. Lieblings-Gast bei «TV Total».

Markus Mörl

bild: rtl

Kennen wir, weil: War in den Achtzigern offenbar ein bekannter Popsänger («Ich will Spass»).

Martin Semmelrogge

bild: rtl

Kennen wir, weil: Unter anderem bekannt aus «Das Boot», Schauspieler.

Papis Loveday

bild: rtl

Kennen wir, weil: internationales Model.

Tessa Bergmeier

bild: rtl

Kennen wir, weil: ehemalige «Germany's Next Topmodel»-Kandidatin.

Verena Kerth

bild: rtl

Kennen wir, weil: Ex-Freundin von Oliver Kahn, Moderatorin.

Und sonst so?

Jan Köppen ist der neue Mann an Sonja Zietlows Seite, nachdem Daniel Hartwich im vergangenen Jahr angekündigt hatte, die Sendung aus persönlichen Gründen nicht weiter moderieren zu wollen.

Köppen kennen wir bereits aus «Ninja Warrior Germany» – und gefühlt aus jeder anderen zweiten RTL-Show.

Wer gewinnt?

Ein Favorit ist vermutlich Lucas Cordalis, für den das Dschungelcamp fast schon eine Familienangelegenheit ist. Einzig seine zu glatte Art könnte Lucas den Sieg kosten: Der Dschungel braucht schliesslich einen König mit Ecken und Kanten.

Lucas' Schwägerin Jenny Frankhauser wurde 2018 zur Dschungelkönigin gekürt. bild: RTL

Unser Tipp für die Dschungelkrone: Reality-Star Gigi Birofio, der zwar nicht mit Intelligenz, dafür mit Charme und (ungewollten) Witz beim Publikum punkten könnte.

Aber kommen wir zur allerwichtigsten Frage:

Ist Dr. Bob wieder dabei?

Ja! ❤ bild: rtl

Und das ist schliesslich die Hauptsache.

(Mit Material von watson.de)