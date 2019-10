Leben

TV

Der Schweizer Bachelor ist auch 2019 auf einem Partyboot – so wars



bild: 3plus/bearbeitung watson

«Bachelor» Patric macht den Swayze – ein bisschen Dancing und ganz viel Dirty

Es geht weiter: Noch 19 Frauen tun so, als sei genau 1 Mann ihr absoluter Märchenprinz.

Simone Meier und Anna Rothenfluh machen Ferien. Das ist schön für die beiden. Und ein wenig auch für mich. Denn ich darf ihr hässliches, aber irgendwie doch liebgewonnenes Baby, welches auf den Namen «Bachelor» hört, hüten.

Die Fussstapfen sind natürlich viel zu gross, aber so ist das halt. An den Bachelor nach Vujo erinnert sich schliesslich auch niemand mehr. Immerhin habe ich die visuelle Unterstützung von unserem Redaktions-Bachelor Nico. Er hat die Sendung diesmal mit den Kandidatinnen Vanessa und Yiankarla geschaut (Video ganz unten).

Nico, bist du bereit? GIF: watson

Bachelor Patric kann richtig fies sein. Er weckt die Ladys früh am Morgen und gibt ihnen 5 Minuten Zeit. Fünf Minuten. Gemein!

Schliesslich weiss er doch, dass die Damen weniger mit ihrem gottgegebenen Gesicht vor die Kamera springen, sondern dass deren Antlitz eher etwas von einem Ölgemälde hat. Aber natürlich macht Patric das nicht ohne Grund.

«Zu mir passt eine Frau, die selbst zu sich steht und zack, zack gestylt ist und einfach ready ist und nicht vier oder fünf Stunden vor dem Spiegel steht, um sich bereit zu machen.»

Das sieht dann so aus: bild: 3plus/bearbeitung watson

«Kein Mann ist es wert, dass ich am Morgen aufstehen muss.»

bild: 3plus/bearbeitung watson

Die Ladys quälen sich also aus ihren Betten und rennen auf den Bus. Auf die ersten 10 wartet dann die Mega-Überraschung. Diesmal hat sich die Bachelor-Crew bei ihrer Kreativität tatsächlich selbst übertroffen. Wer hätte gedacht, es geht auf ... ein Party-Boot!

Mit Gummibooten rudern die Ladys zu ihrem Bachelor, der bereits auf der Yacht wartet. Deutlich im Vorteil ist hier Deborah. Sie hat nicht nur ein aufgeblasenes Gummiboot, sondern ist getuned mit aufgeblasenen Lippen und Brüsten. Ausgerechnet sie leidet aber an Asthma und muss aufgeben.

bild: 3plus/bearbeitung watson

Währenddessen dürfen die anderen Mädels in der Villa ihre Zimmer aussuchen. Auch hier etwas ganz neues: Der übliche Bitchfight um die Strandzimmer mit Kissenschlachten, Drohungen und Revanche-Gelüsten.

Pech derweil für Alessia, sie muss das Boot wieder verlassen, weil nur exakt 10 Kandidatinnen auf der Riesenyacht Platz haben.

bild: 3plus/bearbeitung watson

bild: 3plus/bearbeitung watson

«Sie hend mit mir welle abshake,» erklärt uns Patric das wilde Treiben auf dem Partyboot und wird kurzerhand zum Swayze. Mit ein bisschen «Dancing» und ganz viel «Dirty». Das sieht dann so aus:

gif: 3plus/watson

Isch geil, oder Nico? gif: watson

Welche Aktivität passt perfekt zum Niveau der Sendung? Genau, Limbo-Tanzen. Siegerin Grace darf auf ein Einzelgespräch mit Patric. Da will der Bachelor wohl mehr erfahren über ... Grace Anatomy. Sorry. Haha.

Das Gespräch dann zusammengefasst so:

«Ich reise gerne.»

«Oh ja!»

«Du auch?»

«Mhhh.»

«Wirklich?»

«Ja.»

Die Boots-Ladys dürfen sogar die Nacht mit dem Bachelor verbringen. Das kommende Frühstück (es gibt Säfte) muss dann wahnsinnig prickelnd gewesen sein. Mit 10 Ladys und 0 Zahnbürsten an Board.

Die Zuhausegebliebenen haben in dieser Zeit eine Guerilla-Aktion geplant und stürmen nun das Party-Boot. Sie fordern zu einem Dance-Battle: «Hemmer de erste Teil gseh», sagt Patric, während der Wind die Mähne vor sein Gesicht weht.

bild: 3plus/bearbeitung watson

«Hemmer de erst Teil gseh.» bild: 3plus/bearbeitung watson

Weil die Piraten-Ladys so schön getanzt haben, dürfen nun diese auf dem Boot bleiben, die anderen müssen zurück. Und werfen dort die Koffer der zuvor eingezogenen Mädels raus – das übliche präpubertäre Getue halt. Wir kennen es aus der ersten, der zweiten, der dritten allen anderen Staffeln.

Nico, was meinsch dezue?

Auf dem Boot folgen derweil die Einzelgespräche.

Rivana:

Sie hat erst mit 26 ihre Unschuld verloren ist jetzt 29 und hatte noch keine «Bezüchig». Klingt jetzt auf den ersten Eindruck ziemlich langweilig. Ist sie auch. Aber sie hat Glück, Patric verrät nämlich: «Ich bin nicht wählerisch.»



Sie hat erst mit 26 ihre Unschuld verloren ist jetzt 29 und hatte noch keine «Bezüchig». Klingt jetzt auf den ersten Eindruck ziemlich langweilig. Ist sie auch. Aber sie hat Glück, Patric verrät nämlich: «Ich bin nicht wählerisch.» Julia:

Was sofort ins Auge sticht, sind ihre Tattoos. Wir wissen ja schon länger, dass hässliche Tattoos sowas wie das Eintrittsticket für diese Freakshow sind, bei Julia fällt besonders ein «DNF» an ihrer Hand auf.



bild: 3plus/bearbeitung watson

Wofür die mysteriösen Buchstaben wohl stehen? Investigativ wie ich bin, habe ich mal Wikipedia konsultiert, mit folgenden Ergebnissen:

Umfrage Wofür steht Julias Tattoo «DNF» wohl? den mathematischen Begriff Disjunktive Normalform

den Sportbegriff Did not finish (nicht ins Ziel gekommen)

das Computerspiel Duke Nukem Forever

Did Not Find, ein Logtyp beim Geocaching

Do not fly, Zeit nach einem Tauchgang während der der Taucher nicht höher als 400 m über den Tauchplatz aufsteigen sollte.

Deutsch-Norwegische Freundschaftsgesellschaft

Dynamic without fins, eine Disziplin des Apnoetauchens

das Paketmanagement-System DNF (Dandified Yum)

Abstimmen 2 den mathematischen Begriff Disjunktive Normalform 0%

den Sportbegriff Did not finish (nicht ins Ziel gekommen) 0%

das Computerspiel Duke Nukem Forever 0%

Did Not Find, ein Logtyp beim Geocaching 0%

Do not fly, Zeit nach einem Tauchgang während der der Taucher nicht höher als 400 m über den Tauchplatz aufsteigen sollte. 0%

Deutsch-Norwegische Freundschaftsgesellschaft 0%

Dynamic without fins, eine Disziplin des Apnoetauchens 0%

das Paketmanagement-System DNF (Dandified Yum) 0%

Vanessa lässt sich schliesslich von den anderen Ladys dazu überreden, das Einzelgespräch von Patric und DNF-Julia zu crashen. Und sie macht das mit einer wahnsinnigen Eleganz, indem sie einfach mal mit dem Finger bei Julias Kopf anklopft. Ein haptisches Gedicht.

Vanessa ist zwar erst 20, will aber Familie. Schon bald, damit sie noch jung ist, wenn die Kinder kommen. Patric gefällts. So sehr, dass er sich sogar füttern lässt.

bild: 3plus/bearbeitung watson

In der Villa fallen Yiankarla unterdessen zufällig Kondome aus dem Koffer. Natalie fragt nach, was das sei und wozu die Yiankarla das den brauche: «Für ein Einzeldate mit Happy End», erklärt diese. Und Natalie so:

bild: 3plus/bearbeitung watson

Am Abend kriegen wir schliesslich das erste richtige Einzeldate zu sehen. Debby hat es gekriegt und erzählt von ihrem Asthma. Patric ist schwer beeindruckt.

«Das zeigt von Charakter und Stärke, wenn man erfährt, dass man solch eine Krankheit hat und mit dieser schafft, das Leben zu überwinden.»

Es ist sowieso ein Date der grandiosen Dialoge, hier ein Beispiel:

«Manchmal kommt es mir vor, als hättest du zwei Gesichter.» (Uns übrigens auch)

«Ich bin mega offen. Mega vielseitig und eifersüchtig bin ich gar nicht.»

«Nicht schlecht. Aber dann bist du ja die absolute Traumfrau, so wie du dich gibst.»

«Eben.»

Und dann schauen sie sich ganz tief in die Augen. Romantische Musik ertönt. Und dann ... passiert nichts. Früher wurde beim Bachelor wenigstens noch geknutscht.

bild: 3plus/bearbeitung watson

Nico, es Einzeldate ohni knutsche?

Kurz vor der Nacht der Rosen nimmt sich Playmate Tanja den Patric noch zur Seite. Wegen ihrer Seekrankheit konnte sie nicht dabei sein und weil sie Playmate ist, so vermutet sie, habe sie wohl auch keinen Freund. Philosophen-Patric weiss auch hier Rat:

«Wenn man es zusammen schafft, eine Barriere aufzubauen und sich gegenseitig das Gefühl gibt, sich zu lieben und wirklich will, dann steht einem nicht im Weg, dass so eine als Model arbeitet und sich auszieht.»

Und auch hier kommt es wieder zum Date-Crash. Diesmal ist es Jovana, die reinfunkt, um Patric zu sagen, dass sich ihr Ex bei ihr gemolden hat und sie deshalb nicht die richtige Frau für ihn sei.

Nach diesem verkraftbaren Rückschlag darf der Rosenverteiler aber endlich zur Tat schreiten. Er macht es lang, wir machen es kurz: Miri und Nati müssen gehen.

Bevor wir hier definitiv Schluss machen, liegt es mir am Herzen, dem Off-Sprecher noch eine Plattform für seine Wortspiele und Witze zu geben. Deshalb:

Umfrage Welches ist der beste Spruch aus Folge 2? Die Yacht-Saison ist eröffnet. (Ihr versteht, statt Jagd-Saison)

Das nennt man einen Aperol-Spritz. (Während Patric Champagner rumspritzt)

Der Unterschied zwischen einem Rennfahrer und einem Bachelor? Der Bachelor schüttelt zuerst und gibt dann Gas.

Desto Tiefer die Stange, desto höher liegt die Latte. (Beim Limbo tanzen)

Winkewinke mit dem Stinkestinke.

Abstimmen 3 Die Yacht-Saison ist eröffnet. (Ihr versteht, statt Jagd-Saison) 0%

Das nennt man einen Aperol-Spritz. (Während Patric Champagner rumspritzt) 0%

Der Unterschied zwischen einem Rennfahrer und einem Bachelor? Der Bachelor schüttelt zuerst und gibt dann Gas. 0%

Desto Tiefer die Stange, desto höher liegt die Latte. (Beim Limbo tanzen) 0%

Winkewinke mit dem Stinkestinke. 33%

Lustig, oder?

Und jetzt, endlich, endlich noch das Highlight der 2. Folge. Nico Franzoni und die beiden Kandidatinnen Vanessa und Yiankarla.

Franzo(h)ni Rose - «Der Bachelor» Folge 2 Video: watson/nico franzoni, linda beciri

Das war Folge 1: Video: watson/nico franzoni, linda beciri

Abonniere unseren Newsletter