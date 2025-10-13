wechselnd bewölkt
Alle 16 Bachelor-Kandidatinnen 2025 mit Steckbrief

Das sind die Bachelor-Kandidatinnen für die Staffel mit Danilo Sellaro ab Oktober 2025 auf 3+.
Diese 16 Frauen geistern ab Oktober 2025 über die Schweizer Bildschirme.Bild: 3+

Die 16 Bachelor-Kandidatinnen sind da!

13.10.2025, 06:00

Der Schweizer Bachelor ist wieder da! Ab dem 27. Oktober um 20.15 Uhr begibt sich der in Reality-TV bereits äusserst versierte Danilo Sellaro unter den 16 Kandidatinnen auf die Suche nach der Liebe fürs Leben. Doch ihr wollt kein Geschwafel, ihr wollt Bilder. Deshalb hier alle Kandidatinnen der neuen Bachelor-Staffel auf 3+:

Inhaltsverzeichnis
BexCassyCatiCélineChiaraCynthiaDaniaDivaEmiliaJuliaLauraLorenaMarleneNicaRebeccaSamira

Bex

Die Bachelor-Kandidatinnen 2025: Bex im Abendkleid.
Bild: 3+

Steckbrief

  • Alter: 28 Jahre
  • Beruf: Kundenberaterin
  • Wohnort: Glattbrugg ZH
Die Bachelor-Kandidatinnen 2025: Bex im Bikini.
Bild: 3+

Das schreibt 3+ zur Kandidatin:

«Die grosse schlanke Bex ist eine echte Erscheinung. Sie hofft, mit Klasse und Zurückhaltung beim Bachelor zu punkten.»

Cassy

Die Bachelor-Kandidatinnen 2025: Cassy im Abendkleid.
Bild: 3+

Steckbrief

  • Alter: 21 Jahre
  • Beruf: Kellnerin
  • Wohnort: Visp VS
Die Bachelor-Kandidatinnen 2025: Cassy im Bikini.
Bild: 3+

Das schreibt 3+ zur Kandidatin:

«Cassy ist schon mit 16 Jahren Mutter geworden und hofft auf einen familienfreundlichen Bachelor. Die Walliserin kann ganz schön kratzbürstig sein. Dem Bachelor zeigt sie als erstes die kalte Schulter, dabei ist sie hin und weg von ihm.»

Cati

Die Bachelor-Kandidatinnen 2025: Cati im Abendkleid.
Bild: 3+

Steckbrief

  • Alter: 22 Jahre
  • Beruf: Fachfrau Betreuung
  • Wohnort: Basel
Die Bachelor-Kandidatinnen 2025: Cati im Bikini.
Bild: 3+

Das schreibt 3+ zur Kandidatin:

«Laut, unerschrocken und frech: Das ist die rothaarige Cati. Sie ist, wie der Bachelor, Italienerin und getraut sich, ihre Meinung zu sagen. Das kommt nicht bei allen Ladies gut an.»

Céline

Die Bachelor-Kandidatinnen 2025: Céline im Abendkleid.
Bild: 3+

Steckbrief

  • Alter: 28 Jahre
  • Beruf: Chemielaborantin
  • Wohnort: Liechtenstein
Die Bachelor-Kandidatinnen 2025: Céline im Bikini.
Bild: 3+

Das schreibt 3+ zur Kandidatin:

«Céline ist liebevoll, aufgestellt und harmoniebedürftig. In ihrer Freizeit modelt sie und hat einige spezielle Fotos vorzuweisen. Mit ihrer femininen Art hofft sie, den Bachelor um den Finger zu wickeln.»

Chiara

Die Bachelor-Kandidatinnen 2025: Chiara im Abendkleid.
Bild: 3+

Steckbrief

  • Alter: 23 Jahre
  • Beruf: Servicefachfrau
  • Wohnort: St. Gallen
Die Bachelor-Kandidatinnen 2025: Chiara im Bikini.
Bild: 3+

Das schreibt 3+ zur Kandidatin:

«Ursprünglich aus Sizilien, ist die zielstrebige und temperamentvolle Chiara sehr überzeugt von ihrer Wirkung auf Männer. Aber auch Frauen gegenüber ist sie nicht abgeneigt.»

Cynthia

Die Bachelor-Kandidatinnen 2025: Cynthia im Abendkleid.
Bild: 3+

Steckbrief

  • Alter: 28 Jahre
  • Beruf: Kauffrau
  • Wohnort: Frick AG
Die Bachelor-Kandidatinnen 2025: Cynthia im Bikini.
Bild: 3+

Das schreibt 3+ zur Kandidatin:

«Die geheimnisvolle und classy Cynthia ist häuslich und möchte lieber von einem Mann erobert werden. Die Aargauerin hat allen anderen Ladies aber etwas voraus: Sie kennt den Bachelor bereits! Hat sie dadurch einen Vorteil?»

Dania

Die Bachelor-Kandidatinnen 2025: Dania im Abendkleid.
Bild: 3+

Steckbrief

  • Alter: 36 Jahre
  • Beruf: Eventplanerin
  • Wohnort: Zürich
Die Bachelor-Kandidatinnen 2025: Dania im Bikini.
Bild: 3+

Das schreibt 3+ zur Kandidatin:

«Die zweifache Mutter hat etwas mehr Lebenserfahrung als die meisten anderen Kandidatinnen mit denen sie nicht viel anfangen kann. Dadurch distanziert sie sich von der Gruppe und versucht mit ihren eigenen Methoden den Bachelor auf sich aufmerksam zumachen.»

Diva

Die Bachelor-Kandidatinnen 2025: Diva im Abendkleid.
Bild: 3+

Steckbrief

  • Alter: 24 Jahre
  • Beruf: Stv. Leiterin Bäckerei
  • Wohnort: Laufenburg AG
Die Bachelor-Kandidatinnen 2025: Diva im Bikini.
Bild: 3+

Das schreibt 3+ zur Kandidatin:

«Diva hat ein sehr dominantes Auftreten. Die Teilzeit Security Mitarbeiterin nimmt sich, was sie will, ob es der Bachelor ist, oder eine der anderen Ladies. Sie lässt ihren Gefühlen freien Lauf.»

Emilia

Die Bachelor-Kandidatinnen 2025: Emilia im Abendkleid.
Bild: 3+

Steckbrief

  • Alter: 25 Jahre
  • Beruf: Verkäuferin
  • Wohnort: St. Gallen
Die Bachelor-Kandidatinnen 2025: Emilia im Bikini.
Bild: 3+

Das schreibt 3+ zur Kandidatin:

«Emilia rappt und modelt nebenbei und steht auf Männer mit blauen Augen und blonden Haaren. Sie kommt aus einer toxischen Beziehung und bezeichnet sich selbst auch als toxisch.»

Julia

Die Bachelor-Kandidatinnen 2025: Julia im Abendkleid.
Bild: 3+

Steckbrief

  • Alter: 18 Jahre
  • Beruf: Model
  • Wohnort: Luzern
Die Bachelor-Kandidatinnen 2025: Julia im Bikini.
Bild: 3+

Das schreibt 3+ zur Kandidatin:

«Die Halb-Kubanerin Julia nimmt, was Sex angeht, gar kein Blatt vor den Mund. Sie ist sehr sexy, extrovertiert und temperamentvoll. Kann die jüngste Kandidatin mit ihrer heissen Show den Bachelor beeindrucken?»

Laura

Die Bachelor-Kandidatinnen 2025: Laura im Abendkleid.
Bild: 3+

Steckbrief

  • Alter: 27 Jahre
  • Beruf: Content Creator
  • Wohnort: Weinfelden TG
Die Bachelor-Kandidatinnen 2025: Laura im Bikini.
Bild: 3+

Das schreibt 3+ zur Kandidatin:

«Laura ist süss, lieb und ein grosser Anime-Fan – diese Leidenschaft teilt sie mit Danilo. Aber reicht das, um eine gemeinsame Zukunft aufzubauen?»

Lorena

Die Bachelor-Kandidatinnen 2025: Lorena im Abendkleid.
Bild: 3+

Steckbrief

  • Alter: 22 Jahre
  • Beruf: Rezeptionistin
  • Wohnort: Luzern
Die Bachelor-Kandidatinnen 2025: Lorena im Bikini.
Bild: 3+

Das schreibt 3+ zur Kandidatin:

«Lorena – ist bekannt aus ‹Jung, Wild & Sexy›: temperamentvoll, stark, das Herz auf der Zunge. Sie erkennt Danilo sofort und dreht fast durch, als sie ihn das erste Mal sieht.»

Marlene

Die Bachelor-Kandidatinnen 2025: Marlene im Abendkleid.
Bild: 3+

Steckbrief

  • Alter: 30 Jahre
  • Beruf: Sales Advisor
  • Wohnort: Zürich
Die Bachelor-Kandidatinnen 2025: Marlene im Bikini.
Bild: 3+

Das schreibt 3+ zur Kandidatin:

«Ursprünglich aus Österreich, hat es Marlene geschafft, in nur fünf Jahren perfekt Züri-Dütsch zu lernen. Die Bodybuilderin wurde von ihrem Ex-Freund hintergangen und hofft nun auf einen treuen und intelligenten Mann.»

Nica

Die Bachelor-Kandidatinnen 2025: Nica im Abendkleid.
Bild: 3+

Steckbrief

  • Alter: 26 Jahre
  • Beruf: Selbstständige Kosmetikerin
  • Wohnort: Rorschach SG
Die Bachelor-Kandidatinnen 2025: Nica im Bikini.
Bild: 3+

Das schreibt 3+ zur Kandidatin:

Rebecca

Die Bachelor-Kandidatinnen 2025: Rebecca im Abendkleid.
Bild: 3+

Steckbrief

  • Alter: 26 Jahre
  • Beruf: Selbstständige Coiffeuse
  • Wohnort: Rheinfelden AG
Die Bachelor-Kandidatinnen 2025: Rebecca im Bikini.
Bild: 3+

Das schreibt 3+ zur Kandidatin:

«Rebecca hat noch nicht viel Erfahrung mit Männern gemacht. Mit engelsgleicher Unschuld versucht sie den Bachelor von sich zu überzeugen. Wird der Bachelor ihr erster Mann sein?»

Samira

Die Bachelor-Kandidatinnen 2025: Samira im Abendkleid.
Bild: 3+

Steckbrief

  • Alter: 38 Jahre
  • Beruf: Sachbearbeiterin
  • Wohnort: St. Gallen
Die Bachelor-Kandidatinnen 2025: Samira im Bikini.
Bild: 3+

Das schreibt 3+ zur Kandidatin:

«Die charakterstarke Samira bezeichnet sich als Einhorn. Die Halb-Kenianerin ist die älteste Kandidatin und hat bereits eine 7-jährige Beziehung hinter sich. Sie ist exzentrisch, impulsiv und versucht die Ladies zu beeinflussen.»

