wechselnd bewölkt10°
DE | FR
burger
Quiz
Wissen

Wer wird Millionär: Eine Antwort können Schweizer sofort ausschliessen

Am Dienstag nimmt unter anderem Evi Kienberger bei Jauch auf dem Stuhl Platz.
Am Dienstag nimmt unter anderem Evi Kienberger bei Jauch auf dem Stuhl Platz.

Jauch zu «Wer wird Millionär?»-Frage: «Eher stürzen sich alle Schweizer vom Matterhorn»

08.10.2025, 10:5708.10.2025, 10:57

Günther Jauch taucht diese Woche jeden Abend auf RTL auf – denn die beliebte Quiz-Sendung «Wer wird Millionär?» feiert die 3-Millionen-Euro-Woche. Wie das genau funktioniert, erfährst du in der Infobox weiter unten.

Am Dienstag nimmt unter anderem Evi Kienberger bei Jauch auf dem Stuhl Platz. Bei der 16'000-Euro-Frage horchen dann Herr und Frau Schweizer auf. Folgendes wollte Jauch von der Kandidatin wissen:

Was ist ab dem 1.1.2026 Geschichte und wird durch den Euro ersetzt?
An dieser Umfrage haben insgesamt 448 Personen teilgenommen

Dazu, ob wir den Franken aufgeben würden, stichelt Jauch:

«Eher stürzen sich alle Schweizer vom Matterhorn.»
Günther Jauch

Klar, Antwort C kann gleich ausgeschlossen werden, der Franken wird natürlich nicht mit dem Euro ersetzt. Auch Kienberger kommt schlussendlich auf die richtige Lösung (die auch du herausfinden kannst, wenn du das Quiz durchspielst) und knackt die magische 16'000-Euro-Marke. Damit hätte sie sich für das Final am Donnerstag qualifiziert.

3-Millionen-Euro-Woche bei «Wer wird Millionär?»
Drei Tage lang (seit Montag) können sich die Kandidatinnen und Kandidaten der Quizshow für das Finale qualifizieren – wer es im regulären Spiel schafft, mindestens 16'000 Euro zu erspielen, der darf am Donnerstag erneut antreten und dann um eine Summe von drei Millionen Euro spielen.

Doch dann folgt der grosse Absturz. Denn bei der 32'000-Euro-Frage (sie hatte keinen Joker mehr zur Verfügung) wusste die Kandidatin die Antwort nicht. Doch sie zockt – und fällt auf 500 Euro zurück.

Damit muss sie sich mit dem einen Schein begnügen, für das Finale am Donnerstag ist Kienberger nicht qualifiziert.

Und wie weit hättest du es gebracht? Beiweise dein Können im Quiz!

15 Fragen
Cover Image

Wie weit hättest du es gebracht?

Die beliebte Quiz-Sendung «Wer wird Millionär?» feiert die 3-Millionen-Woche. Hättest du es ins Finale geschafft?

(ome)

Mehr «Wer wird Millionär»-Quiz:

«Wer wird Millionär?»: Für Sternengucker ist diese Millionenfrage ein Kinderspiel
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Kachelmann bei Jauch
1 / 5
Kachelmann bei Jauch
Jörg Kachelmann und seine Frau im Sonntagabend-Talk bei Günther Jauch.
quelle: epa / tim brakemeier
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Hitzigster Moment von Alice Weidel im TV-Duell
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
Weshalb U-Boote Piratenflaggen hissen
2
Ein Land schlägt beim E-Auto-Boom alle Rekorde – und es ist nicht China
3
Russland geht das Benzin aus: Leere Zapfsäulen könnten zum Sturz von Putin führen
4
Trump stichelt gegen Greta – der Konter folgt sofort
5
Besuch vom Date: Diese Dinge in der Wohnung turnen ab
Meistkommentiert
1
Hey User, welches Verhalten von Mitreisenden nervt im Zug am meisten?
2
«Eine Schande» – jetzt reagieren Politiker auf Ricklis Pläne mit den Gaza-Kindern
3
Neuer Trainer fürs Basler Frauen-Team +++ Lausanne holt sich erfahrenen Franzosen
4
Ständerat will Lastenvelofahrer disziplinieren – Pro Velo kontert
5
Falls der US-Präsident den Nobelpreis erhält, hat es diese Frau ermöglicht
Meistgeteilt
1
«Trumps Invasion»: Soldaten der Nationalgarde aus Texas in Illinois angekommen
2
Sondereinheit im Einsatz: Psychisch auffälliger Mann in Oetwil am See ZH festgenommen
3
Mehr Züge möglich: SBB führen digitale Stellwerke ein
4
Highlight für Planespotter: Swiss holt am Donnerstag ersten A350 nach Zürich
WWM-Kandidatin scheitert trotz Joker und Jauchs Hilfe an 4000-Euro-Frage
Julia Zeiher brachte eine alte Autogrammkarte von Günther Jauch mit in die Sendung, die sie als 12-Jährige erhalten hatte. Doch als Glücksbringer erwies sich die Karte allerdings nicht.
Zur Story