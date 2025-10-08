Jauch zu «Wer wird Millionär?»-Frage: «Eher stürzen sich alle Schweizer vom Matterhorn»
Günther Jauch taucht diese Woche jeden Abend auf RTL auf – denn die beliebte Quiz-Sendung «Wer wird Millionär?» feiert die 3-Millionen-Euro-Woche. Wie das genau funktioniert, erfährst du in der Infobox weiter unten.
Am Dienstag nimmt unter anderem Evi Kienberger bei Jauch auf dem Stuhl Platz. Bei der 16'000-Euro-Frage horchen dann Herr und Frau Schweizer auf. Folgendes wollte Jauch von der Kandidatin wissen:
Dazu, ob wir den Franken aufgeben würden, stichelt Jauch:
Klar, Antwort C kann gleich ausgeschlossen werden, der Franken wird natürlich nicht mit dem Euro ersetzt. Auch Kienberger kommt schlussendlich auf die richtige Lösung (die auch du herausfinden kannst, wenn du das Quiz durchspielst) und knackt die magische 16'000-Euro-Marke. Damit hätte sie sich für das Final am Donnerstag qualifiziert.
Doch dann folgt der grosse Absturz. Denn bei der 32'000-Euro-Frage (sie hatte keinen Joker mehr zur Verfügung) wusste die Kandidatin die Antwort nicht. Doch sie zockt – und fällt auf 500 Euro zurück.
Damit muss sie sich mit dem einen Schein begnügen, für das Finale am Donnerstag ist Kienberger nicht qualifiziert.
(ome)