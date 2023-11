Diese kuriosen Sachen wurden in Uber-Autos vergessen

Wie es sein sollte: Fröhliche Passagierin verabschiedet sich vom Fahrer oder der Fahrerin. Bild: uber

Diese kuriosen Sachen wurden schon in Uber-Autos vergessen

Annika Danielmeier / watson.de

Zum ersten Mal hat Uber Zahlen und Fakten über die Nutzung des Fahrdienstes veröffentlicht – über die freundlichsten Städte, die beliebtesten Fahrziele und vieles mehr. Leider nur für Deutschland.

Wie es das Schicksal so will, gehen bei Taxi-Fahrten auch mal allerhand Sachen verloren. Was die Fahrgäste so vergessen, berichtet Uber in seinem Atlas und zeigt: Auch sehr kuriose Gegenstände sind dabei.

Uber-Fahrgäste in München sind am vergesslichsten

Am häufigsten vergessen die Deutschen laut dem Uber-Atlas die typischen Wertgegenstände: Handys, Geldbörsen und Schlüssel. Aber auch einige skurrile Dinge waren darunter. So sollen etwa zwei bemalte Rattenfallen gefunden worden sein. Irgendjemand liess dem Uber-Fahrer auch einen Eimer mit Mopp zurück. Ausserdem: Ein Tamagotchi und ein Paket mit wichtiger Rücksendung, wobei es sich um ein Hochzeitsaudio-Gästebuch handelte.

Lebensmittel wurden auch das eine oder andere Mal vergessen. Dazu zählten Nüsse, eine gefrorene Ente und – besonders kurios – zwei Eimer mit Teig.

Am vergesslichsten sind die Fahrgäste laut Uber in München. Nirgendwo sonst wurden im vergangenen Jahr im Verhältnis zu den absolvierten Fahrten mehr Gegenstände im Fahrzeug vergessen. Auf Platz zwei und drei folgen Düsseldorf und Köln. Die Münchner haben im Verhältnis zu den Menschen in Düsseldorf zehn Prozent häufiger Dinge im Fahrzeug vergessen.

Die meisten Fahrgäste hatten am Ende aber Glück. Wie Uber in seiner Pressemitteilung berichtet, haben die meisten verlorenen Gegenstände durch den Kundenservice schnell wieder zu den Besitzer:innen gefunden.

Berliner Berghain beliebtes Uber-Ziel

Das Unternehmen hat in seinem Deutschland-Atlas auch zahlreiche weitere Informationen und Daten veröffentlicht, darunter auch, wohin die meisten Fahrten gingen. Ein beliebtes Ziel sind demnach Clubs. Besonders oft wurde das Berghain in Berlin angesteuert, gefolgt vom Berliner Sisyphos.

Die freundlichsten Fahrgäste sind in Hannover und Augsburg in die Autos gestiegen. Das meiste Trinkgeld bekamen Fahrer:innen in Mannheim. Am meisten hat eine Person aus München Uber genutzt – mit 1081 Fahrten. Auf dem zweiten Platz landete eine Person aus Berlin, die sich 993 Fahrten über Uber buchte.

Die längste Fahrt in einem Uber war mehr als 860 Kilometer lang. Fast neun Stunden verbrachte die Person im Auto, um vom Flughafen Berlin-Brandenburg zum Flughafen Zürich zu kommen. Im Kontrast dazu betrug die gefahrene Strecke in drei Fällen nicht einmal 50 Meter.

