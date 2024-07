Er gab aber auch bekannt, dass die bereits vorgelegten Beweise ausreichend seien, um die gemeinsame Zusammenarbeit per sofort und permanent zu beenden. (ear)

MrBeast reagierte auf die Situation und liess über X verlauten, er sei «angeekelt» und verabscheue solch inakzeptables Verhalten. Er kündigte zudem an, einen unabhängigen Ermittler zu engagieren, um die Vorwürfe untersuchen zu lassen.

Die Vorwürfe kamen ans Licht, als auf YouTube veröffentlichte Videos immer mehr Aufmerksamkeit erlangten. In den Videos werden die Interaktionen zwischen Tyson und dem mittlerweile 20-jährigen LavaGS gezeigt. Die Online-Diskussion über diese Vorwürfe wurde durch die Veröffentlichung von zahlreichen Posts und Videos auf YouTube und X weiter angeheizt.

Die Kommunistische Partei Chinas, respektive das Regime in Peking, nutzt ausländische Influencer, um mit Staatspropaganda heimlich in die Mainstream-Medien im Westen einzudringen und die eigene Bevölkerung zu belügen.

Am 21. Juli 2024 um 11.15 Uhr Schweizer Zeit tritt der Vollmond zum siebten Mal in diesem Jahr ein. Er wird auch Bockmond oder Heumond genannt. Der Name bezieht sich auf das im Sommer nachwachsende Hirschgeweih. Hier kommen weitere spannende Fakten zum (Voll-)Mond.



Der Mond begleitet uns Menschen schon seit Urzeiten. Seit jeher übt er eine anziehende Wirkung auf die Menschheit aus. Besonders in den Vollmondnächten zieht uns die silbrig strahlende Kugel am Sternenhimmel immer wieder aufs Neue in ihren Bann.