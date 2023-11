Oscar-Preisträger Jamie Foxx wird sexueller Übergriffe beschuldigt

Der US-Schauspieler soll 2015 eine Frau an einer Party sexuell belästigt haben.

Eric Marlon Bishop, alias Jamie Foxx, hat sich zu den mutmasslichen Vorfällen und der Klage gegen ihn noch nicht geäussert. Bild: keystone

Der Schauspieler Jamie Foxx wird wegen sexueller Nötigung und Körperverletzung angeklagt. Eine entsprechende Klage wurde am Montag beim Obersten Gerichtshof des Staates New York eingereicht.

Der angebliche Vorfall ereignete sich 2015 im Catch NYC, einem beliebten Restaurant in New York City, heisst es in der Klage, die verschiedenen Medien vorliegt.

Die Klägerin, die als «Jane Doe» angegeben wird (im Englischen gilt der Ausdruck «Jane Doe» als «unbekannte weibliche Person»), gibt gemäss Klageschrift an, Foxx habe «absichtlich und ohne Zustimmung Gewalt angewendet», um sie «offensiv zu berühren» – einschliesslich des Betatschens ihrer Brüste und Genitalien. Eric Marlon Bishop, alias Jamie Foxx, sei zum Zeitpunkt des Vorfalls «betrunken» gewesen. Der Schauspieler selbst hat sich gemäss CNN noch nicht zu den mutmasslichen Vorfällen gemeldet.

Infolge des von ihr beschriebenen Vorfalls habe die Klägerin «körperliche und seelische Verletzungen, Angst, Kummer, Verlegenheit und wirtschaftlichen Schaden» erlitten. Sie fordert einen nicht näher bezifferten Betrag als Entschädigung. Die Klägerin verklagt ausserdem die Muttergesellschaft des Restaurants, sowie verschiedene verbundene Unternehmen als Beklagte wegen «fahrlässiger Einstellung, Schulung und Überwachung», schreibt CNN.

Die Klage wurde auf der Grundlage des New Yorker Adult Survivors Act eingereicht, das Ende November 2022 in Kraft getreten. Es ermöglicht erwachsenen Opfern von sexuellem Missbrauch, ihre mutmasslichen Täter im Staat New York zu verklagen – auch wenn die Verjährungsfrist bereits abgelaufen ist.

Jamie Foxx hatte Anfang des Jahres einen gesundheitlichen Zwischenfall, nachdem er wegen einer nicht genannten Krankheit in ein Krankenhaus in Atlanta eingeliefert worden war. Der Oscar-Preisträger äusserte sich im Juli zum ersten Mal zu seiner Genesung. (lak)