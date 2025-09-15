recht sonnig25°
Leben
Zum Semesterbeginn: Unsere besten Erinnerungen ans Studenten-Leben

Studentenleben
Studentenleben, easy-peasy. Oder?Bild: reddit
Hey User, hast du eine (geile) Erinnerung an deine Studentenzeit?

Dann teile sie mit uns!
15.09.2025, 14:4315.09.2025, 14:57
Es ist wieder Semesterbeginn. Zeit für ein bisschen gute Student:innen-Vibes!

Lasst uns zusammen in Erinnerungen schwelgen! Erzähl uns von deinen besten (oder lehrreichsten?) Momenten, wir machen mal den Anfang.

1.

«Völkerrechts-Abschlussprüfung (mündlich): Ich überlas im Vorbereitungstext das Wort ‹nicht›. Deshalb beantwortete ich die Frage komplett gegenteilig – also kreuzfalsch. Einer Prüfungsaufsicht fiel das auf und fragte nach – und ich fiel aus allen Wolken. Ich bin dem Herrn heute noch dankbar. Sonst wäre ich wohl durchgerasselt. Meine ‹Nicht›-Phobie hat sich bis heute durchgezogen. Bei den Fragen im Huberquiz schreibe ich stets ‹NICHT.› Einfach, um mit den grossen Lettern den Leuten denselben Fehler zu ersparen. Leider gelingt es nicht immer. Mein Mitgefühl mit den Betroffenen ist gross.»
Patrick Toggweiler

So hätte es Toggi ergehen können. Um ein Haar!

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: tenor

2.

«Meine schönste Erinnerung aus meiner Studentenzeit ist: das Bier! Wenn man mit den Kolleginnen und Kollegen nach den Seminaren noch eins zischen ging, das war für mich immer das Highlight. Hat zwar nicht viel mit dem Studium zu tun. Obwohl, doch, eigentlich sehr viel. Zumindest für mich.»
Olivier Meier
Studentenleben mit Reese Witherspoon
Symbolbild (nicht Oli Meier).Bild: netflix/watson

3.

«Das Beste an meiner Studizeit war meine Erwartung daran: Ich will unbedingt studieren! Dachte ich nach meiner Zeit an der Kanti. Mein Wunsch wurde angefeuert durch die Erzählungen von älteren Bekannten («Schoggiläbe, Studenteläbe!», «Studiäziiit isch di bescht Ziit gsi vo mim Läbe») und durch intensivsten Gilmore-Girls-Konsum, wo Rory Gilmore, die Musterschülerin, sich ihren Traum eines Yale-Studiums verwirklicht. Auch ich wollte täglich Bücherstapel schleppend durch geschichtsträchtige Hallen spazieren und mich vom Geist vergangener Intellektueller inspirieren lassen. Also schrieb ich mich an der Universität Zürich ein, Publizistik und Geografie. Die Uni Zürich thront über der Limmatstadt und ich freute mich auf dieses wundervolle Gebäude:
Doppelt so hoch wie vor zehn Jahren, aber immer noch zu tief: Der Frauenanteil bei den ordentlichen Professuren an Uni Zürich beträgt 21 Prozent.
Bild: KEYSTONE
... und auf diesen inspirierenden Innenhof, wo ich angeregte Diskussionen führen würde:
Uni Zürich
Bild: Keystone
Was ich nicht wusste: Die meisten Publizistik-Vorlesungen finden in Oerlikon statt, das sah dann so aus:
IPMZ Uni Zürich Universität Zürich
bild: usz
Tödöö. War dann aber auch ... ganz nett.»
Nadine Sommerhalder
Erzählst du uns deine spannendste Geschichte vom Studium? Wir brennen darauf, sie zu lesen!

