11 Tipps, wie du am meisten Geld sparen kannst

Brauch ich es? Will ich es?

Wenn ich es brauche, dann kauf ich es. Wenn ich es will, dann frage ich mich drei Tage später noch einmal: Brauch ich es jetzt? Ist die Antwort immer noch «nein», dann kann ich mir das Geld getrost sparen.

Seit ich das so mache, freue ich mich wieder über alle Dinge, die ich neu habe. Und der nützliche Nebeneffekt ist, dass ich dabei noch Geld spare.

Yasmin Müller