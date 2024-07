Welches Gadget aus einem Film deiner Kindheit hättest du gerne?

Jetzt bist du an der Reihe! Welches Gadget hättest du gerne? Schreibe es in die Kommentare!

«Ich war immer extrem neidisch auf diese ‹Morgen-Maschine› bei ‹Wallace und Gromit›: Man drückt auf einen Knopf, fällt vom Bett direkt in die Kleidung und landet am fertig gedeckten Frühstückstisch. Ein Traum.»

«Ich hätte gerne die Peitschen-Skills von ‹Indiana Jones› gehabt, wobei mich eine Peitsche per se wohl nicht so begeistert hätte.»

«Ich hätte gerne den fliegenden DeLorean aus ‹Zurück in die Zukunft›, um in die Vergangenheit und die Zukunft zu reisen: ‹Strassen? Wo wir hinfahren, brauchen wir keine Strassen!›»

«Ganz klar das Hoverboard aus ‹Back to the Future›. Das müsste es doch mittlerweile echt geben. Wie toll wäre das? Sicher besser als all die Elektroscooter.»

«Definitiv das Hoverboard von Marty aus ‹Back to the Future›.»

«Eindeutig der ‹Raum der Wünsche› aus ‹Harry Potter›. Mit Abstand das Praktischste, was je in einem Film gezeigt wurde!»

In unserer Kindheit sassen viele von uns oft staunend vor dem Fernseher und haben sich gewünscht, dass wir so etwas wie den Schrank aus «Narnia» auch zu Hause haben. Deshalb haben wir uns heute in der watson-Redaktion umgehört.

