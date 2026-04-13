Zeit für sich selbst, Ruhe im Kopf: Was Luxus für uns bedeutet

«Für mich bedeutet Luxus, Zeit alleine zuhause. Mit zwei Kindern ist der Alltag oft hektisch, chaotisch, laut und von To-Do's getrieben.



Sind dann mal alle ausgeflogen und ich hab tatsächlich die Wohnung für mich ganz alleine, fährt mein System in Windeseile runter und ich kann beim Erledigen von zweitrangingen Dingen Energie tanken.



Mit Kaffee in der Hand und lauter Musik im Ohr räume ich den Kleiderschrank auf, sortiere Besteckschubladen, spitze Farbstifte oder streiche eine Wand. Ich entscheide. Luxus pur.»

Nadine Sommerhalder