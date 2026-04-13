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Zeit für sich selbst, Ruhe im Kopf: Was Luxus für uns bedeutet

Zeit für sich selbst gilt für viele als Luxus.
Zeit für sich selbst gilt für viele als Luxus.Bild: Shutterstock
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Zeit für sich selbst, Ruhe im Kopf: Was Luxus für uns bedeutet

13.04.2026, 11:0413.04.2026, 11:04
Team watson
Team watson

Luxus ist eine Frage der Perspektive – und geht weit über materiellen Besitz hinaus. Für uns sind es vor allem die kleinen Momente, die ihn ausmachen.

Einen freien Kopf zu haben für ein paar Minuten, Ausschlafen, Ruhe und Zeit.
Patrick Toggweiler
«Der purste Luxus, den es für mich gibt: sich keine Sorgen um Geld machen zu müssen. Im Vergleich zum Rest der Welt vergisst man oft, dass das nicht normal ist, sondern der wohl grösste Luxus.»
Lara Knuchel
«Luxus ist, wenn man etwas tun kann, ohne die Konsequenzen zu fürchten. Etwa am Nachmittag Kaffee trinken, weil man am Abend ohnehin nicht schlafen will.»
Leo Helfenberger
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Luxus bedeutet mehr als Komfort – er zeigt sich in souveräner Unabhängigkeit, in der Freiheit, sich von Benzinpreisen zu lösen und jede Fahrt mit Nonchalance zu geniessen. Erleben Sie den vollelektrischen DS N°8 mit bis zu 749 km Reichweite.

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«Wenn ich mit einer Freundin an der Sonne sitze und über Gott und die Welt reden kann und in diesem Moment nichts anderes wichtig ist.»
Corina Mühle
Ruhe im Kopf, der Duft von frisch gebrühtem Kaffee und Zeit für mich selbst.
Chantal Stäubli
«Für mich bedeutet Luxus, Zeit alleine zuhause. Mit zwei Kindern ist der Alltag oft hektisch, chaotisch, laut und von To-Do's getrieben.

Sind dann mal alle ausgeflogen und ich hab tatsächlich die Wohnung für mich ganz alleine, fährt mein System in Windeseile runter und ich kann beim Erledigen von zweitrangingen Dingen Energie tanken.

Mit Kaffee in der Hand und lauter Musik im Ohr räume ich den Kleiderschrank auf, sortiere Besteckschubladen, spitze Farbstifte oder streiche eine Wand. Ich entscheide. Luxus pur.»
Nadine Sommerhalder
«Einen guten Anzug zu besitzen, der man ein halbes Leben trägt.

Selten auswärts essen gehen, dafür, wenn man geht, ohne wenn und aber.»
Oliver Baroni
«In den Ferien keine Anrufe und Nachrichten.»
Florian Kienzl
«Für mich ist Luxus vor allem Zeit zu haben und die Natur geniessen zu können.
Ich fühle mich zum Beispiel als reicher Mensch, wenn ich mit Freunden bei einem Drink und Sonnenschein im Garten sitzen kann, Blumen blühen um mich herum und der Duft vom Grill in die Nase steigt. Dann ist die Welt perfekt.»
Vroni Fehlmann
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Luxus bedeutet heute mehr als Komfort – er zeigt sich in souveräner Unabhängigkeit. In der Freiheit, sich von steigenden Benzinpreisen zu lösen und jede Fahrt mit stilvoller Nonchalance zu geniessen. Genau hier setzt der DS N°8 an: vollelektrisch, mit einer Reichweite von bis zu 749 Kilometern – für ein Fahrerlebnis, das Weite neu definiert.

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