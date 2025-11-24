trüb und nass
Luxusmarkt schrumpft weltweit

1,44 Billionen Euro für Luxus – aber der Markt schrumpft

24.11.2025, 13:06

Der weltweite Luxusmarkt schrumpft. Im laufenden Jahr werden voraussichtlich 1,44 Billionen Euro für teure Autos, edles Essen, Jachten, Privatjets und ähnliches ausgegeben, wie eine Studie der Unternehmensberatung Bain & Company und des italienischen Luxusgüterverbands Fondazione Altagamma prognostiziert.

epa11628972 Luxury yachts are presented during the Monaco Yacht Show 2024 at Port Hercules, in the Principality of Monaco, 27 September 2024. The exhibition of yachts in all sizes and a variety of equ ...
Jachten und Privatjets gehören zu einem grossen Teil des Absatzes des Luxusmarkts. (Symbolbild)Bild: keystone

Es wäre der zweite Rückgang in Folge. 2024 waren es noch 34 Milliarden mehr, im Vergleich zu 2025 ergibt sich ein Minus von 54 Milliarden Euro.

Der Rückgang ist ungewöhnlich, langfristig wächst der Luxusmarkt. 2019 waren es noch 169 Milliarden Euro weniger als aktuell, und auch für die Zukunft sagt Bain deutliches Wachstum voraus: Bis 2035 sollen es insgesamt 2,2 bis 2,7 Billionen werden.

Woran der Rückgang festgemacht wird

Im aktuellen Jahr ist es vor allem der schwächelnde Absatz bei Luxusautos, der für den Rückgang sorgt. Mit 545 Milliarden Euro stehen sie zwar immer noch für mehr als ein Drittel der Ausgaben, weisen aber ein Minus von 6 Prozent auf. Auch die Ausgaben für edle Weine und Spirituosen sinken – um 5 Prozent auf 93 Milliarden.

Pedestrians are reflected in the chrome work under The Spirit of Ecstasy on the front of a Rolls- Royce car, in a show room in London, Tuesday, July 8, 2014. Sales of luxury Rolls-Royce cars, which co ...
Bei den Luxusautos geht der Verkauf ein wenig zurück. (Symbolbild)Bild: AP/AP

Für Kunst werden sogar 9 Prozent weniger ausgegeben: der Studie zufolge 31 Milliarden Euro. Für persönliche Luxusgüter werden laut Prognose 358 Milliarden bezahlt – 2 Prozent weniger als vor einem Jahr. Hier sind es allerdings Wechselkurseffekte, die für das Minus sorgen – rechne man sie heraus, ist dieser Bereich stabil, die anderen genannten schrumpfen langsamer.

Mehr Geld für Erlebnisse

Andere Bereiche wachsen dagegen weiter: Für Luxushotels und ähnliche Unterbringungen werden 251 Milliarden Euro ausgegeben, das sind 3 Prozent mehr als vor einem Jahr. Für teures Essen und Restaurants steigen die Ausgaben um 5 Prozent auf 74 Milliarden Euro und für Luxuskreuzfahren um 10 Prozent auf 6 Milliarden Euro.

Luxus werde zunehmend über Erlebnisse definiert und nicht mehr allein über Besitz, heisst es von Bain. Die Klassiker unter den käuflichen Statussymbolen legen dennoch kräftig zu. Für Privatjets und Jachten rechnet Bain mit 34 Milliarden Euro – 9 Prozent mehr als vor einem Jahr.

Private Jet, Private Plane, Privatjet
Privatjets und Jachten gelten als Statussymbol. (Symbolbild)Bild: Shutterstock

Welche Märkte schwächeln

Blickt man auf die Weltregionen schwächelt der Luxusmarkt vor allem in China und auch Europa. Im Nahen Osten erwarten die Experten dagegen auch im laufenden Jahr weiteres Wachstum.

Deutlich rückläufig ist allerdings die Zahl der Kunden. Hatte Bain 2022 noch eine Basis von 400 Millionen Menschen ermittelt, von denen etwa 60 Prozent aktiv kauften, sind es aktuell nur noch 340 Millionen, von denen 40 bis 45 Prozent aktive Käufer sind. Für die Zukunft erwarten die Experten allerdings wieder eine wachsende Konsumentenbasis. (sda/awp/dpa)

Kaufkraftverluste machen den Menschen in der Schweiz zu schaffen
1 / 7
Kaufkraftverluste machen den Menschen in der Schweiz zu schaffen

Kaufkraftverluste machen den Menschen in der Schweiz zu schaffen. Proefessorin und Makroökonomie, Sarah Lein, erklärt, warum das so ist.
Wo fängt häusliche Gewalt an? Das sind eure Meinungen dazu
