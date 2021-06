Leben

UserInput

Wochentage: Welches ist der beste Tag der Woche?



Bild: Shutterstock

Ein für allemal: Welches ist der beste Tag der Woche?

Unser Chef sagt ja immer, Montag ist der beste Tag der Woche. Er sagt das immer, wenn er in die Runde schaut und den Enthusiasmus an der Redaktionssitzung am Montagmorgen von jeder einzelnen Person aufsaugt. Danach geht's ihm meistens: schlechter. Sein Faible für ein intaktes «Workplace Enwironment» wird am Montag jeweils arg strapaziert.

Aber er bleibt dabei: Montag ist der beste Tag der Woche! Endlich wieder Arbeitskolleg:innen treffen, den deprimierenden Sonntag hinter sich lassen, endlich wieder arbeiten. Und dann gibt's natürlich auch keinen Tag, an dem man sich länger aufs Wochenende freuen kann als am Montag. Recht hat er!

Also: Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag oder Sonntag? Welches ist der beste Tag der Woche? Wähle jetzt, aber wähle weise.

Der beste/schlechteste Tag der Woche: Deine Wahl! Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag oder Sonntag? Welches ist der beste Tag der Woche? Welches ist der blödste Tag der Woche?

Sobald wir genügend Rückmeldungen haben, werden wir die Resultate in unserer schönen Antwort-Wolke präsentieren. So wie hier:

(meg)

DANKE FÜR DIE ♥ Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? Mehr erfahren (Du wirst umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) 5 CHF 15 CHF 25 CHF Anderer Oder unterstütze uns per Banküberweisung

So hätte 2020 ohne Covid-19 ausgesehen Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter