Radfahren im Winter: Bei Schnee und Blitzeis wird es besonders heikel. Bild: Jacob Schröter/imago-images-bilder

Radfahren im Winter: So bleibst du sicher auf Schnee und Eis

Schnee, Eis, Glätte: Radfahrer müssen sich winterfest machen. Wie bleibt man sicher im Sattel, wenn der Boden zur Rutschbahn wird?

Markus Abrahamczyk / t-online

Ein Artikel von

Viele Radfahrer sitzen das ganze Jahr über im Sattel – denn mit den richtigen Vorbereitungen lässt sich das Fahrrad das ganze Jahr über nutzen. Gefährlich wird es jedoch bei Schnee oder Blitzeis. Wie du dich als Radfahrer bei winterlichen Strassenverhältnissen richtig verhälst und worauf du achten solltest.

Glatteis: Ruhe bewahren, möglichst nicht bremsen

Wer auf Glatteis ins Rutschen gerät, sollte Ruhe bewahren. Der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) empfiehlt: Nicht lenken und nicht bremsen. Einfach das Rad langsam rollen lassen. Vorsicht auch beim Absteigen – auch hier kann es glatt sein. Ein Helm schützt bei einem Sturz vor schlimmeren Folgen.

Schnee: Abstand halten, langsam fahren

Bei Schnee gilt: Abstand halten und langsam fahren. In Kurven nicht bremsen oder treten. Wenn bremsen, dann früh und sanft. Bei Glätte sollte man ganz auf das Lenken verzichten. Wer auf Schnee sicher fahren will, senkt den Reifendruck. So bieten sie mehr Grip. Wenn es zu gefährlich wird, absteigen und schieben.

Wann sollte man besser nicht fahren?

Ungeübte sollten im Winter vorsichtiger fahren. Prüfe vor Fahrtantritt den Untergrund. Bei starkem Schneefall oder Glatteis sollte man das Fahrrad lieber stehen lassen. Sicherheit geht vor.

Spikereifen: Wenn es richtig eisig wird

Spikereifen helfen vor allem bei extremen Bedingungen wie tiefem Schnee oder starkem Eis. Auf glattem Asphalt nützen sie wenig. Für weniger geübte Fahrerinnen und Fahrer sind spezielle Winterreifen empfehlenswert. Sie sind günstiger und bieten ausreichend Haftung.

Gefährliche Glätte Blitzeis oder gefrierende Nässe: Glatte Strassen haben verschiedene Ursachen. Bild: t-online

Welche Kleidung ist am besten?

Funktionskleidung schützt vor Kälte, indem sie Feuchtigkeit vom Körper wegtransportiert. Wer im Büro andere Kleidung trägt, wechselt sie nach der Arbeit und zieht sich vor dem Heimweg wieder Winterkleidung an. Handschuhe und eine dünne Mütze unter dem Helm sind an kalten Tagen unverzichtbar.

Wie wird das Fahrrad wintertauglich?

Achte besonders auf gut funktionierende Bremsen. Bei Kälte verhärten sich die Bremsbeläge und der Bremsweg verlängert sich. Auch die Reifen brauchen Aufmerksamkeit – auf Schnee und Eis haben sie weniger Grip. Winterreifen mit speziellem Profil können helfen. Überprüfe auch die Beleuchtung. Reflektoren an den Speichen und reflektierende Kleidung erhöhen die Sichtbarkeit im Dunkeln.

Welche Pflege braucht das Fahrrad?

Im Winter ist das Fahrrad höheren Belastungen ausgesetzt. Nässe und Streusalz greifen Kette und Züge an, die Gummis der Reifen nutzen sich schneller ab. Bewahre das Velo am besten in einem trockenen Raum auf und reinige es regelmässig von Schmutz und Salz. So verlängerst du die Lebensdauer und vermeidest unangenehme Pannen.