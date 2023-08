Der Romand, der seine Ähnlichkeit mit Will Smith geschickt nutzt, hat sich auf «pranks» spezialisiert, bei denen er sich einen Spass daraus macht, die Leute zu überraschen. Nun ist er der Überraschte – er wurde quasi von Will Smith geadelt.

Hononpaslui, der Genfer, von dem das Video stammt, hat fast 600'000 Abonnenten auf TikTok und bezeichnet sich selbst in seiner Bio als «Fresh Prince» – eine Hommage an den Originaltitel der Serie.

Die Vorstellung überzeugte nun sogar Will Smith selbst. Denn genau dieser hat ein Video des Schweizers gepostet und lobt diesen sogar noch.

Der Schweizer Influencer Hononpaslui bringt beides zusammen und verkleidete sich mit einem Kollegen als berühmte Figur aus der Serie, um Fussgänger zu überraschen. Sein Rezept? Er tanzt den Carlton zu Tom Jones' Lied «It's Not Unusual».

30 Jahre später ist die Serie in Zeiten von TikTok und Social Media, in denen jede Gelegenheit zur Produktion von viralen Inhalten genutzt wird, immer noch präsent. Gleiches gilt für das Format der versteckten Kamera.

Die Sitcom «Der Prinz von Bel-Air» ist wohl das Aushängeschild der 90er-Jahre. Und sie hat Will Smith berühmt gemacht. Mit Rap-Musik, schrillen Kleidern, Gags und vor allem Tanzmomenten, die zum Schreien komisch sind, wurde die Serie zum Kult.

Will Smith hat auf seinem Instagram-Kanal ein Video gepostet. Darin zu sehen ist ein Genfer, der sich vor versteckter Kamera für den US-Schauspieler ausgibt.

