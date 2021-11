«Es ist ein abgrundtief schlechtes Remake und der Versuch des US-Konzerns, noch mehr Kapital aus einem legendären Weihnachtsfilm zu schlagen. 31 Jahre nach dem ersten Teil mit Macaulay Culkin und seinen unvergesslichen Auftritten als mutiger Lausebengel Kevin steht nun ein absolutes hinterhältiges Kind namens Max (gespielt von Archie Yates) im Mittelpunkt.



Das einzig Lustige ist die Rolle von Devin Ratray, der als Buzz McCallister in den ersten beiden Kevin-allein-zu-Haus-Filmen als dessen grosser rüpelhafter Bruder zu sehen war. Er spielt in der hoffentlich allerletzten Franchise-Produktion einen Polizisten.



PS: Statt des Films lohnt es sich, die Reaktionen bei Twitter und Co. anzuschauen.»

Daniel Schurter