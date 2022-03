Wer vor hat, einen grösseren Baum zu pflanzen, macht das am besten jetzt. So haben die Wurzeln noch bis im Herbst Zeit, um genug stark zu werden für den Winter. Das Gleiche gilt für Gemüsepflanzen: Jetzt ist der ideale Moment, um sie auf der Fensterbank keimen zu lassen.

Liebstöckel wird in der Schweiz wegen seines Geruchs auch Maggikraut genannt, da er an das Kult-Gewürz «Maggi» erinnert. Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, ihn anzusäen.

Morgens hört man schon die ersten Vögel zwitschern und am Nachmittag schwitzt man entweder in seiner Winterjacke oder bereut es, dass man sich nur eine leichte Jacke übergezogen hat. Willkommen im Frühling!

Im Juni kommen die Rolling Stones nach Bern ins Wankdorf-Stadion für ihr einziges Konzert in der Schweiz. Mit dem Konzert unter freiem Himmel feiert die Kult-Gruppe ihr 60-jähriges Jubiläum: Seit 1962 begeistern sie die Massen mit Hits wie «Sympathy for the Devil» und «Satisfaction». In der Schweiz war die Gruppe zuletzt 2017. Ab kommendem Freitag gibt's es Tickets für den Auftritt am Freitag, 17. Juni 2022 zu kaufen.