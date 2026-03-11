bedeckt14°
Die neue Forbes-Milliardärsliste ist da – Federer das erste Mal dabei

Die neue Forbes-Milliardärsliste ist da – Roger Federer das erste Mal dabei

Die neue Forbes-Liste der reichsten Menschen der Welt zeigt vor allem eines: Es ist eine sehr gute Zeit, um reich zu sein – und noch reicher zu werden. Ach ja, und: Roger Federer ist jetzt auch als Milliardär gelistet.
11.03.2026, 17:0411.03.2026, 17:40

Die Liste der Menschen, die vom Magazin Forbes als Milliardäre gelistet werden, wächst. 2026 beinhaltet sie mehr Frauen und mehr junge Menschen – vor allem aber mehr Vermögen. «Forbes» schätzt, dass es im laufenden Jahr 3428 Menschen gibt, die mindestens eine Milliarde Dollar besitzen. Insgesamt häuft sich so ein kollektives Vermögen von 20,1 Billionen US-Dollar an. Das sind ganze 4 Billionen mehr als noch 2025.

Meiste Milliardäre in den USA

Mit Abstand am meisten Milliardärinnen und Milliardäre sind in den USA beheimatet: 989 von 3428, darunter 15 Menschen unter den Top 20.

Unter den US-Milliardären befindet sich auch der Präsident höchstpersönlich (Platz 645). Forbes schätzt, dass Donald Trump im März 2026 mehr als 6 Milliarden Dollar besitzt. Während seiner ersten Amtszeit 2017 wurde sein Netto-Vermögen von Forbes noch auf 3,5 Milliarden geschätzt. Auch interessant: Gleich fünf Personen aus Trumps Administration befinden sich auf der Forbes-Milliardäre-Liste. Es sind dies:

  • Howard Lutnick, Handelsminister: 7,2 Milliarden
  • Warren Stephens, US-Botschafter im Vereinigten Königreich: 3,4 Milliarden
  • Stephen Feinberg, stellvertretender Verteidigungsminister: 5 Milliarden
  • Tilman Fertitta, US-Botschafter in Italien und San Marino: 11,7 Milliarden
  • Steven Witkoff, Sonderbeauftragter für den Nahen Osten: 2,3 Milliarden

Die reichste Frau auf der Liste ist übrigens Alice Walton. Als einzige Tochter des Gründers der Laden-Kette Walmart verfügt Walton über ein Vermögen von 131,9 Milliarden Dollar.

An der Spitze der Reichsten-Liste steht das zweite Jahr in Folge Elon Musk, Chef des Raumfahrtkonzerns SpaceX und des Elektroautobauers Tesla. Sein geschätztes Vermögen beläuft sich auf 839 Milliarden Dollar (rund 725 Milliarden Euro).

Das Forbes-Ranking
Die Fobres-Liste der Milliardäre weltweit ist eine Momentaufnahme des Vermögens unter Verwendung der Aktienkurse und Wechselkurse vom 1. März. Einige Personen werden innerhalb weniger Tage nach Veröffentlichung der Liste reicher oder ärmer. Sie bewertet eine Vielzahl von Vermögenswerten, darunter private Unternehmen, Immobilien, Kunst und mehr.

Roger Federers «Forbes»-Debut

Zum ersten Mal als Milliardär gelistet ist Roger Federer. Der ehemalige Tennisspieler feilte nach seinem Karriereende offenbar fleissig weiter an seinem Vermögen. So bringt er es heute auf geschätzte 1,1 Milliarden US-Dollar. Dass Federer Neo-Milliardär ist, gab «Forbes» bereits im August 2025 bekannt.

Laut «Forbes» war Federer bereits zu seinen aktiven Spielerzeiten der monetär erfolgreichste Tennisspieler: Ganze 16 Jahre am Stück verdiente der Schweizer pro Jahr mehr als jeder andere Tennisprofi. Als Grund listet «Forbes» ein «sorgfältig gepflegter Kreis von Sponsoren», zu denen seit langem Lindt, Mercedes-Benz, Rolex und Moët & Chandon gehören. Diese hätten ihn «zum Synonym für Luxus» gemacht, «was perfekt zu seinem eleganten Tennisstil und seinem makellosen Ruf passte». Ebenfalls lukrativ gestalteten sich für Federer die Investitionen in diverse Start-ups, darunter diejenige in den Schweizer Sportartikel-Hersteller On.

Federer ist demnach einer von nur sieben Sportlern, die während ihrer aktiven Karriere ein Einkommen vor Steuern von über einer Milliarde Dollar erzielt haben. Zu den anderen gehören LeBron James, Spieler bei den Los Angeles Lakers, die Golfer Tiger Woods und Phil Mickelson, die Fussballspieler Cristiano Ronaldo und Lionel Messi sowie der Boxer Floyd Mayweather.

Die Übersicht über die Top-10.

Inhaltsverzeichnis
Amancio OrtegaWarren BuffettJensen HuangBernard ArnaultLarry EllisonMark ZuckerbergJeff BezosSergey BrinLarry PageElon Musk

Amancio Ortega

epa04991185 (FILE) A file picture dated 20 July 2012 of Spanish bussinessman Amancio Ortega, owner of Spanish textile group Inditex, in A Coruna, Galicia, northwestern Spain. According to Forbes list, ...
Bild: EPA/EFE
  • Alter: 89
  • Geschätztes Vermögen: 148 Milliarden US-Dollar
  • Land: Spanien
  • Quelle des Vermögens: Zara (Fashion & Retail)

Warren Buffett

FILE - Berkshire Hathaway Chairman and CEO Warren Buffett speaks during an interview with Liz Claman on Fox Business Network&#039;s &quot;Countdown to the Closing Bell,&quot; May 7, 2018, in Omaha, Ne ...
Bild: keystone
  • Alter: 95
  • Geschätztes Vermögen: 149 Milliarden
  • Land: USA
  • Quelle des Vermögens: Berkshire Hathaway (Finance & Investments)

Jensen Huang

epa12667226 Nvidia founder and CEO Jensen Huang arrives during a panel discussion during the 56th annual meeting of the World Economic Forum (WEF) in Davos, Switzerland, 21 January 2026. The meeting u ...
Bild: keystone
  • Alter: 63
  • Geschätztes Vermögen: 154 Milliarden
  • Land: USA
  • Quelle des Vermögens: Semiconductors (Technology)

Bernard Arnault

FILE - CEO of LVMH Bernard Arnault presents the group&#039;s 2019 results during a press conference, in Paris, Tuesday, Jan. 28, 2020. (AP Photo/Thibault Camus, File) France LVMH
Bild: keystone
  • Alter: 77
  • Geschätztes Vermögen: 171 Milliarden
  • Land: Frankreich
  • Quelle des Vermögens: LVMH (Fashion & Retail)

Larry Ellison

epa11843507 Oracle CEO Larry Ellison is seen in the Roosevelt Room of the White House in Washington, DC, USA, 21 January 2025. US President Donald Trump was joined by the leaders of OpenAI, Softbank, ...
Bild: keystone
  • Alter: 81
  • Geschätztes Vermögen: 190 Milliarden
  • Land: USA
  • Quelle des Vermögens: Oracle (Technology)

Mark Zuckerberg

epa12353414 Meta CEO, Mark Zuckerberg, looks on during a dinner hosted by US President Donald Trump with US tech leaders at the White House, in Washington, DC, USA, 04 September 2025. EPA/WILL OLIVER ...
Bild: keystone
  • Alter: 41
  • Geschätztes Vermögen: 222 Milliarden
  • Land: USA
  • Quelle des Vermögens: Meta (Technology)

Jeff Bezos

Jeff Bezos, front, and Lauren Sanchez Bezos depart from the Aman hotel in Venice, Italy, Saturday, June 28, 2025. (AP Photo/Luca Bruno) Jeff Bezos,Lauren Sanchez Bezos
Bild: keystone
  • Alter: 62
  • Geschätztes Vermögen: 224 Milliarden
  • Land: USA
  • Quelle des Vermögens: Amazon (Technology)

Sergey Brin

epa12353343 Sergey Brin, co-founder of Google smiles during a dinner hosted by US President Donald Trump with US tech leaders at the White House, in Washington, DC, USA, 04 September 2025. EPA/WILL OL ...
Bild: keystone
  • Alter: 52
  • Geschätztes Vermögen: 237 Milliarden
  • Land: USA
  • Quelle des Vermögens: Google (Technology)

Larry Page

Alphabet CEO Larry Page is seen outside Trump Tower in New York, NY, USA shortly after leaving the building on December 14, 2016. Credit: Albin Lohr-Jones / Pool via CNP EDITORIAL USE ONLY Copyright: ...
Bild: www.imago-images.de
  • Alter: 52
  • Geschätztes Vermögen: 257 Milliarden
  • Land: USA
  • Quelle des Vermögens: Google (Technology)

Elon Musk

FILE - Elon Musk attends the annual meeting of the World Economic Forum in Davos, Switzerland, Jan. 22, 2026. (AP Photo/Markus Schreiber, File) Elon Musk
Bild: keystone
  • Alter: 54
  • Geschätztes Vermögen: 839 Milliarden
  • Land: USA
  • Quelle des Vermögens: Tesla, SpaceX (Technology)

(lak/jul)

