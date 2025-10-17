wechselnd bewölkt
Algen: Menge der Grünalgen in den Ozeanen nimmt ab

Menge der Grünalgen in den Ozeanen nimmt ab

17.10.2025, 20:00

Bisher gab es vereinzelte Hinweise – nun bestätigt eine globale Studie: Die Menge von Phytoplankton – winzigen grünen Algen – in den Ozeanen geht zurück. Die Studie findet für den Zeitraum von 2001 bis 2023 in einigen Meeresregionen zwar auch eine Zunahme, doch global betrachtet ist der Trend rückläufig.

FILE - This Aug. 2015, file handout NASA satellite photo shows a large bloom of phytoplankton off the New York, top, and New Jersey, left, coast. Researchers and officials across the country say incre ...
Ein NASA-Satellitenfoto zeigt ein grosses Aufblühen von Phytoplankton vor der Küste New Yorks. Bild: AP NASA

Das pflanzliche Plankton – dazu zählen neben Grünalgen und Kieselalgen unter anderem auch Cyanobakterien – ist eine Grundlage der Nahrungskette im Meer, wie das Team um Hongwei Fang von der Tsinghua Universität in Peking in der Fachzeitschrift «Science Advances» berichtet.

Marines Phytoplankton trage stark zur Produktivität der Biosphäre bei und spiele eine entscheidende Rolle im Kohlenstoffkreislauf der Meere und im Klimasystem der Erde, schreiben die Studienautoren. Doch beim Erfassen des Phytoplanktons gebe es grosse Lücken. So fehlten in vielen Satellitendaten Farbdaten der Ozeane, etwa wegen Wolkenbedeckung und Sonnenreflexion. Fang und Kollegen ergänzten die vorhandenen Daten deshalb um Messdaten direkt aus den Meeren und verwendeten auch künstliche Intelligenz (KI).

June 13, 2025 - Scotland - A burst of color swirled in the North Sea as phytoplankton amassed in the waters near Scotland s Shetland Islands. Despite their microscopic size, the plant-like organisms c ...
Nordsee: Trotz ihrer mikroskopischen Grösse werden die pflanzenähnlichen Organismen in Satellitenbildern sichtbar, wenn sie massenhaft blühen. Bild: images

Daraus erstellten sie ein Modell zur Masse des Phytoplanktons mit täglichen Daten für den Zeitraum von 2001 bis 2023 und mit einer hohen räumlichen Auflösung zwischen den 45. Breitengraden der Nord- und Südhalbkugel. Das entspricht im Norden etwa der Höhe von Bordeaux, im Süden etwa dem südlichen Zipfel von Tasmanien. Nord- und Ostsee liegen jenseits dieses Bereichs, auch das Mittelmeer blieb in der Studie aussen vor.

Verbindung mit menschlichen Aktivitäten

Erfasst wurde dabei die Menge an Chlorophyll A, dem wichtigsten Stoff für die Photosynthese von Phytoplankton. Die Berechnungen ergaben, dass im Untersuchungszeitraum die Konzentration dieses Stoffes im weltweiten Durchschnitt um 0,00035 Milligramm pro Kubikmeter und Jahr zurückging. In Küstenbereichen, vor allem an Flussmündungen, waren es sogar 0,00073 Milligramm – also mehr als doppelt so viel. Die Rate der Ereignisse mit hoher Chlorophyll-A-Konzentration – also Algenblüten – sank um knapp 1,8 Prozent.

Storm washed up on the Black Sea a toxic blue-green algae Nodularia spumigena Storm washed up on the Black Sea a toxic blue-green algae Nodularia spumigena, ecological disaster, water bloom, 61283132. ...
Sturm spülte giftige blau-grün Algen ins Schwarze Meer.Bild: imago

Die Entwicklung war allerdings uneinheitlich. So haben Algenblüten etwa um die Kanarischen Inseln sowie an der nordbrasilianischen und der nordostaustralischen Küste von 2001 bis 2023 zugenommen. Die Wissenschaftler schreiben jedoch, dass diese Algenblüten meist mit menschlichen Aktivitäten in Verbindung standen, etwa mit Entwaldung und Waldbränden im Amazonasgebiet, die zu verstärktem Nährstoffeintrag geführt haben.

Ursache ist zunehmende Wärme

Anhand verschiedener Meeresregionen machen die Forscher deutlich, dass die Konzentrationen von Chlorophyll A umso niedriger sind, je höher die Wassertemperaturen an den Meeresoberflächen waren. Vor allem deshalb führen sie die festgestellte Entwicklung auf den Klimawandel zurück. «Diese Trends werden hauptsächlich durch steigende Meeresoberflächentemperaturen verursacht, die die Ozeanschichtung verstärken, den Nährstoffauftrieb unterdrücken und das Wachstum des Phytoplanktons begrenzen», schreiben sie.

Denn weil sich die Meere an der Oberfläche schneller erwärmen als in tieferen Lagen, bilden sich verstärkt starre Schichten, die den Aufstieg von kaltem, nährstoffreichem Wasser be- oder verhindern. Dies beeinträchtige die Nährstoffversorgung des Phytoplanktons.

Effects of climate change on a pair of Red Eared Slider Turtle Terrapins (Trachemys scripta elegans) covered in a cyanobacteria algal bloom pond water 24333574 RECORD DATE NOT STATED
Ein Paar Rotohr-Schildkröten ist von einer Cyanobakterien-Algenblüte im Teichwasser bedeckt – ein Beispiel für die Auswirkungen des Klimawandels.Bild: imago

Prochlorococcus-Bestand könnte sich bis 2100 halbieren

Die Studienergebnisse passen zu einer Untersuchung, die Anfang September veröffentlicht wurde. Demnach könnte sich der Bestand des wichtigsten Organismus des Phytoplanktons, Prochlorococcus, bis zum Jahr 2100 in tropischen Ozeanen um die Hälfte verringern.

Wie das Team um François Ribalet von der University of Washington in Seattle im Fachjournal «Nature Microbiology» schrieb, steigt die Vermehrung von Prochlorococcus bis zu einer Wassertemperatur von 28 Grad Celsius an, fällt bei höheren Temperaturen jedoch steil ab. In tropischen Meeresregionen könnten solche höheren Wassertemperaturen bei mässigem bis hohem Treibhausgasausstoss in den kommenden Jahrzehnten immer häufiger erreicht werden. (sda/dpa)

