Früchte sind schlecht für die Zähne und Karotten gut für die Augen – um Obst und Gemüse ranken sich viele Mythen. Aber wie viel Wahrheit steckt tatsächlich dahinter? Ein Faktencheck.

«Obst ist vegetarisch»

Nicht immer.

Wachs auf Äpfeln, Birnen und Zitrusfrüchten ist keine Seltenheit. Die Schicht schützt die Frucht vor dem Austrocknen. Der Wachs ist aber nicht immer vegan. Es kommt dabei beispielsweise Bienenwachs zum Einsatz.

«Spinat macht stark»

Nein.

Popeye ist schuld daran, dass wir denken, Spinat mache uns stark. Doch die Annahme, dass Spinat beim Muskelaufbau hilft, ist nur eine Legende. Spinat besteht nämlich zu 90 Prozent aus Wasser und der Eisengehalt ist daher vergleichsweise sehr gering. Wer bei seiner Ernährung Wert auf Eisen legt, der sollte lieber zu Hirse, Pistazien und Leberwurst greifen.

«Karotten sind gut für die Augen»

Nicht ganz.

Ein Fünkchen Wahrheit steckt in diesem Mythos. Karotten enthalten Betacarotin, was der Körper in Vitamin A umwaldet. Und Vitamin A stärkt die Sehkraft. Allerdings liefern andere Lebensmittel deutlich mehr Betacarotin.

«Obst ist schlecht für die Zähne»

Jein.

Natürlich greift Fruchtsäure den Zahnschmelz an, so wie jede andere Säure aus kohlehydratehaltigen Lebensmitteln auch. Das ist völlig normal. Wichtig ist das richtige Zähneputzen. Egal, ob Gummibärchen, Cola oder Apfel – direkt nach dem Essen solltest du nicht gleich putzen. Lieber eine Stunde warten oder ein Glas Milch trinken. Kalzium neutralisiert nämlich die Säure.

«Grapefruits haben Einfluss auf die Wirkung von Medikamenten»

Ja.

Wissenschaftler fanden heraus, dass der Saft die Wirkung von Medikamenten verstärkt. Andere Zitrusfrüchte haben diese Wirkung nicht. Vorsicht ist bei der Antibabypille geboten. Dort kehrt sich das Ganze um. Der Saft der Grapefruit schwächt hier die Wirkung ab.

«Heisses Wasser mit Zitrone hilft bei einer Erkältung»

Nein.

Natürlich braucht der Körper Vitamin C für ein starkes Immunsystem. Aber das braucht er vor allem, um Erkältungen vorzubeugen. Wer sich erst mit einer verstopfte Nase mit Vitamin C vollpumpt, kann es gleich bleiben lassen.

«Fruchtzucker ist gesünder als Haushaltszucker»

Nein.

Fruchtzucker und normaler Zucker haben gleich viele Kalorien. Fruchtzucker lässt sich auch nicht besser abbauen oder verwerten als weisser Haushaltszucker.

