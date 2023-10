Risotto-Grundrezept: So geht's.

In England ist man tendenziell der Meinung, dass «was auch immer ... auf Toast» ein vollständiges Menu darstellt. Dieser Klassiker hier ist einer der besten.

Vom legendären Antonio Carluccio : Ist das überhaupt ein Rezept? Letztlich geht es hier nur darum, die qualitativ besten Steinpilze zu finden und diese mit ein wenig Dressing zu geniessen. Gut so.

Chinesische Nudeln Heavy On the Mushrooms

Jawohl, es ist Pilzsaison! Und du weisst, was das bedeutet, oder? Das hier:

Ohne die Schlummertaste zu drücken, kommen viele Menschen am Morgen nicht aus den Federn. Bisher waren Schlafexperten der Meinung, dass das schadet. Doch das muss nicht sein, wie eine Studie aus Schweden nahelegt.

Es gehört wohl zu den gefürchtetsten Lauten: das Weckerklingeln in aller Herrgottsfrühe. Die Verlockung ist gross, die Snooze-Taste zu drücken und noch ein paar Minuten weiter zu schlummern. Tatsächlich starten so mindestens die Hälfte aller Berufstätigen in den Tag. Je jünger jemand ist und je mehr er oder sie sich als Nachtmenschen bezeichnet, desto eher zählt er zur Fraktion der Snoozer.