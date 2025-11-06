bild: beat brechbühl

Promotion

Wandern & Wellness auf der Rigi – Wanderschuhe ab, Badehose an

Die Rigi ist ein Ort, an dem sich Bewegung und Entspannung perfekt vereinen. Wer tagsüber auf den Königin-der-Berge-Wegen unterwegs ist, kann den Wandertag abends mit einem wohltuenden Bad über dem Nebelmeer krönen – mitten in der Natur, hoch über dem Alltag.

Wandern über dem Nebelmeer

Wenn sich im Herbst das Nebelmeer über das Mittelland legt, zeigt die Rigi ihre ganze Magie. Oft liegt die Nebelobergrenze zwischen 1’000 und 1’500 Metern – genau richtig für ein perfektes Wandererlebnis in der Herbstsonne. Ob von Rigi Kulm oder Rigi Scheidegg, schon nach wenigen Schritten eröffnet sich ein Panorama mit über 500 Gipfeln, das jedes Wanderherz höherschlagen lässt.

Bild: Daniel Loosli

Ein besonders schöner Weg führt vom Kulm leicht bergab zur Chäserenholzhütte – ideal für einen ersten Apérohalt mit Aussicht. Von dort geht es weiter zum Rigi Staffel und dann:

Entweder über den aussichtsreichen Rotstock und den idyllischen Kreuzweg hinunter nach Rigi Kaltbad

Oder gemütlich entlang der Bahnlinie via Rigi Staffelhöhe und Rigi Känzeli, wo Sonnenhungrige das Nebelmeer unter sich bestaunen.

Alle Wege führen – meist in 2 bis 3 Stunden – zum Ziel: dem Mineralbad & Spa Rigi Kaltbad.

Wellness über den Wolken

Ankommen. Durchatmen. Eintauchen.

Im Mineralbad & Spa Rigi Kaltbad, gestaltet vom renommierten Architekten Mario Botta, trifft alpine Ruhe auf architektonische Eleganz. Kristallförmige Oberlichter lassen das Tageslicht weich ins Bad fallen, die Wände bestehen aus echtem Gneis-Gestein – Stein und Wasser bilden eine harmonische Einheit.

bild: Mineralbad & Spa Rigi Kaltbad

Nach der Wanderung wirkt das erste Eintauchen in das warme Mineralwasser wie pure Magie.

Wasserdüsen massieren müde Muskeln

Sprudelbänke laden zum Entspannen ein

Sauna, Dampfbad und Kristallbad sorgen für tiefgehende Erholung

Und dann: Im Aussenbecken den Blick über das abendliche Alpenpanorama schweifen lassen, während die Sonne langsam hinter den Gipfeln versinkt – ein Moment, den man nie vergisst.

bild: Mineralbad & Spa Rigi Kaltbad

Praktisch & unkompliziert

Auf der Rigi ist Wandern und Wellness ganz einfach kombinierbar:

Badesachen und Tücher können gemietet werden

Kombiticket «Berg-Bahn-Bad» inklusive Bahnfahrt und Eintritt

Abgestimmte Fahrpläne der Rigi Bahnen für eine stressfreie Rückfahrt

Im Winter sind die Winterwanderwege auch bei Schnee präpariert. Für Schneeschuhtouren gibt es an verschiedenen Stationen Schneeschuhe zu mieten. Hier geht's zur Übersicht.

90 Minuten ab Zürich HB schafft die Möglichkeit schnell aus dem Nebel in die Sonne zu kommen

Wer nach einem aktiven Tag die Ruhe sucht, findet sie hier: über den Wolken, mitten in der Natur und im Wasser der Rigi.