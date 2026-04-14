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Wer wird Millionär: Kandidat schafft es bis zur Millionenfrage

Günther Jauch bei &quot;Wer wird Millionär?&quot; auf RTL.
Günther Jauch musste am Montagabend zusehen, wie der Kandidat durch seine Frageleiter spaziert.Bild: RTL / Guido Engels

Dieser Software-Entwickler schaffts bis zur Millionenfrage – und du?

14.04.2026, 11:1714.04.2026, 11:17

Vor sechs Jahren konnte ein Kandidat bei Günther Jauch zuletzt die Million abräumen. Nun hätte Tom Wollnik in dessen Fussstapfen treten können. Dieser schaffte es am Montag nämlich immerhin bis zur Millionenfrage, bevor die Sendezeit von «Wer wird Millionär?» endete.

Dennoch möchten wir euch die wunderbare Frageleiter des 28-jährigen Software-Entwicklers nicht vorenthalten. Um bis zur Millionenfrage vorzudringen, braucht es nämlich ein ziemlich breites Allgemeinwissen. Bei der Geografiefrage kann Wollnik noch geschickt kombinieren, bei der Sportfrage hingegen ist der Berliner etwas überfordert.

Als er die Antworten sieht, meint Wollnik: «Cristiano Ronaldo spielt ja in Spanien.» Günther Jauch verzieht das Gesicht und korrigiert: «Der spielt in Saudi-Arabien.» Also nimmt der Kandidat den Telefonjoker, der ihm die richtige Antwort verrät. Der Kandidat schafft es immer wieder, seine Joker geschickt einzusetzen und angelt sich damit durch die Frageleiter.

Zockt sich Wollnik zur Million?

Was er aber auch mitbringt: eine grosse Portion Mut. Bei dieser exzellenten Frage für 500'000 Euro zum Beispiel:

500'000 Euro: Welches Unternehmen war 2024 mit über zwei Millionen Angestellten der grösste private Arbeitgeber der Welt?
An dieser Umfrage haben insgesamt 1283 Personen teilgenommen

Der Software-Entwickler glaubt, die richtige Antwort vor ein paar Jahren gehört zu haben. Infrage kommen tatsächlich nur zwei der aufgeführten Unternehmen. Wollnik setzt alles auf eine Karte, zockt und setzt tatsächlich auf die richtige Antwort!

Als Günther Jauch die frohe Botschaft verkündet, muss der 28-Jährige erst einmal durchatmen. Was er denn mit dem Geld machen wolle, fragt Jauch zur Zerstreuung. Die Antwort dürfte das Vitra Design Museum in Basel freuen: «Ich will mit dem Geld nach Basel ins Möbelmuseum und mir dort etwas Inspiration holen.» Ein Teil des Gewinns wäre also in die Schweizer Wirtschaft geflossen.

Leider bricht der Kandidat seine Zelte ab, als er die Millionenfrage hört, wie deutsche Medien übereinstimmend berichten. Wie hättest du dich an seiner Stelle geschlagen? Teste dich hier:

15 Fragen
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Schaffst du es bis zur Millionenfrage?

Probiere dich hier an der Frageleiter aus!

Mehr «Wer wird Millionär?»:

Schiller sei Dank: Heute wird es bereits bei der 500-Euro-Frage knifflig – oder?
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Die beliebtesten Kommentare
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Tim3000
14.04.2026 11:33registriert März 2021
RMS steht für «Royal Mail Ship», weil diese Schiffe eben auch Briefe und Pakete beförderten. Nicht zu verwechseln mit HMS, das für «His Majesty's Ship» steht.

Und warum wird nun vom Quiz "Post beförderten" als falsch gewertet und "der Königsfamilie gehörten" als die richtige Antwort angegeben?
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Alnothur
14.04.2026 11:30registriert April 2014
Die 64'000€-Frage in eurem Quiz wird falsch gewertet.
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6
Bei dieser fiesen Steamer-Frage wärst du bei «Wer wird Millionär?» sofort rausgeflogen
Es ist über einen Monat her, seit wir mit einer neuen Folge von «Wer wird Millionär?» beglückt wurden. Schuld ist das Dschungelcamp, das mittlerweile zum Glück ein Ende gefunden hat. Denn am Montag nahm Günther Jauch wieder den Platz der Primetime am Dienstagabend auf RTL ein.
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