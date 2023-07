Man weiss nicht so genau, ob er die örtliche Postkutsche besitzt oder einen einfach ausrauben will.

Twitter soll zu X werden. Der blaue Vogel, das langjährige Symbol des sozialen Netzwerks, wird verschwinden. Twitter wird ein anderer Ort. Elon Musk will es so.

Twitter wird in X umbenannt. Das kündigte Eigentümer Elon Musk am Sonntag an: «Wenn heute Abend ein ausreichend gutes X-Logo gepostet wird, werden wir es morgen weltweit einführen.» Dabei soll es sich laut Musk um ein vorläufiges Logo handeln. Gefragt, ob der blaue Vogel verschwinden werde, sagte er« Ja» und merkte an, «wir schneiden das Twitter-Logo mit Schneidbrennern aus dem Gebäude.» Zudem hätte dies laut ihm «schon vor langer Zeit geschehen sollen».



Am Montagmorgen twitterte Twitter-CEO X-CEO Linda Yaccarino: «X ist da! Los geht's.»