wechselnd bewölkt
DE | FR
burger
Quiz
Quizzticle

Quiz: Errate 20 Städte anhand ihrer Spitznamen

Manhattan - April 2015, New York, USA: Blick vom Rockefeller Center auf Lower Manhattan am fr
Nicht nur wir Menschen haben Spitznamen.Bild: imago
Quizzticle

Big Apple, Perle der Adria, Motown – erkenne die 20 Städte hinter ihren Spitznamen

08.11.2025, 12:0208.11.2025, 12:02

Liebe Quizzticle-Klasse,

Pack deine sieben Sachen!

Also: Zahnbürste, Füechttüechli, eine frische Unterhose, Desinfektionsmittel, Ladekabel, ID und natürlich Kaugummis. Jetzt bist du bereit für den nächsten Citytrip – zumindest geistig.

In diesem Quiz bekommst du 20 Spitznamen von Städten aus aller Welt. Deine Aufgabe: Errate, welche Stadt wirklich gemeint ist! Manche sind glasklar, andere bringen dich vielleicht ins Grübeln. Also, mach dich auf eine kleine Weltreise von «Big Apple» bis «Stadt der Liebe» – und finde heraus, ob du ein echter Globetrotter bist oder noch ein bisschen Nachhilfe in Geografie brauchst.

Und so geht's:

  • Nenne 20 Städte.
  • Die Reihenfolge bei der Eingabe spielt keine Rolle.
  • Es läuft ein Countdown, du hast 10 Minuten Zeit.
  • Drücke auf «Play» und los geht's!
Der Notenschlüssel
18–20 Punkte: 6,0 – Du hast dir einen grossen Apfel verdient!
15–17 Punkte: 5,5
12–14 Punkte: 5,0
9–11 Punkte: 4,5
6–8 Punkte: 4,0
Unter 6 Punkten: Mach mehr Städtetrips!
Mehr Musik-Quizzticles:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Speed Illustration – Zeichnen unter Zeitdruck
1 / 33
Speed Illustration – Zeichnen unter Zeitdruck
Die Challenge: Zeichne eine Comics-Figur. Dafür hast du zuerst 10 Minuten Zeit. Danach musst du dieselbe Figur in 1 Minute hinkriegen. Und schlussendlich nochmals ... in 10 Sekunden! Illustrator Mark Crilley startete die Challenge im Herbst 2016. Inzwischen haben etliche Künstler nachgezogen ... ... Mehr lesen
quelle: youtube / youtube
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Wir haben die First Class im neuen Swiss-Flieger getestet – so war es
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
Die Demokraten räumen ab – für Trump ist klar, weshalb er verloren hat
2
Alltags-Rezepte, die ich dauernd koche und die kaum 20 Minuten dauern
3
Dieser «Schweizer» Sportler verdient am meisten – und du kennst ihn nicht
4
Okay, bei diesen Autoaufklebern mussten auch wir lachen
5
Luftwaffe verliert dutzende Berufsmilitärpiloten
Meistkommentiert
1
Gegner geben nicht auf – Bundesgericht muss über Zürcher Stadion entscheiden
2
«Ich gehe auch – alles ist vorbereitet»: Superreicher wehrt sich gegen Erb-Initiative
3
Juso-Chefin stellt Keller-Sutter zur Rede – die Bundespräsidentin nutzt die Steilvorlage
4
Alle 20 Bachelor-Kandidatinnen mit Steckbrief
5
SBB zum Milliardenauftrag für Siemens: «Vorteilhaftestes Angebot eingereicht»
Meistgeteilt
1
Warum Schweizer Hockey-Stars in Finnland so beliebt sind
2
Die Republikaner fürchten die Zukunft ohne Trump
3
Oberstes US-Gericht stoppt Fortsetzung der Lebensmittelhilfen für arme Leute
4
«Im Interesse der Nachhaltigkeit»: U17-WM findet nun jedes Jahr in Katar statt
5
Das sind die Länder mit dem besten Ruf der Welt – Spoiler: Wir sind die Nummer 1
16 Jahre ist es her: Wie viele Schweizer U17-Weltmeister kennst du noch?
Zum ersten Mal seit 2009 ist die Schweiz an der U17-Weltmeisterschaft dabei. Vor 16 Jahren gelang der Nati die grosse Sensation. Aber an wie viele Spieler von damals erinnerst du dich noch?
Dank eines 1:0-Sieges im Final gegen Gastgeber Nigeria wurde die Schweizer U17-Nationalmannschaft 2009 Weltmeister. 16 Jahre später ist die U17-Nati endlich wieder an einer WM dabei. Am Dienstagnachmittag startet das Abenteuer in Katar gegen die Elfenbeinküste.
Zur Story