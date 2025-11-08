Nicht nur wir Menschen haben Spitznamen. Bild: imago

Quizzticle

Big Apple, Perle der Adria, Motown – erkenne die 20 Städte hinter ihren Spitznamen



Liebe Quizzticle-Klasse,

Pack deine sieben Sachen!

Also: Zahnbürste, Füechttüechli, eine frische Unterhose, Desinfektionsmittel, Ladekabel, ID und natürlich Kaugummis. Jetzt bist du bereit für den nächsten Citytrip – zumindest geistig.

In diesem Quiz bekommst du 20 Spitznamen von Städten aus aller Welt. Deine Aufgabe: Errate, welche Stadt wirklich gemeint ist! Manche sind glasklar, andere bringen dich vielleicht ins Grübeln. Also, mach dich auf eine kleine Weltreise von «Big Apple» bis «Stadt der Liebe» – und finde heraus, ob du ein echter Globetrotter bist oder noch ein bisschen Nachhilfe in Geografie brauchst.



Und so geht's:

Nenne 20 Städte.

Die Reihenfolge bei der Eingabe spielt keine Rolle.

Es läuft ein Countdown, du hast 10 Minuten Zeit.

Drücke auf «Play» und los geht's!