Quizzticle
Big Apple, Perle der Adria, Motown – erkenne die 20 Städte hinter ihren Spitznamen
Liebe Quizzticle-Klasse,
Pack deine sieben Sachen!
Also: Zahnbürste, Füechttüechli, eine frische Unterhose, Desinfektionsmittel, Ladekabel, ID und natürlich Kaugummis. Jetzt bist du bereit für den nächsten Citytrip – zumindest geistig.
In diesem Quiz bekommst du 20 Spitznamen von Städten aus aller Welt. Deine Aufgabe: Errate, welche Stadt wirklich gemeint ist! Manche sind glasklar, andere bringen dich vielleicht ins Grübeln. Also, mach dich auf eine kleine Weltreise von «Big Apple» bis «Stadt der Liebe» – und finde heraus, ob du ein echter Globetrotter bist oder noch ein bisschen Nachhilfe in Geografie brauchst.
Und so geht's:
- Nenne 20 Städte.
- Die Reihenfolge bei der Eingabe spielt keine Rolle.
- Es läuft ein Countdown, du hast 10 Minuten Zeit.
- Drücke auf «Play» und los geht's!
Der Notenschlüssel
18–20 Punkte: 6,0 – Du hast dir einen grossen Apfel verdient!
15–17 Punkte: 5,5
12–14 Punkte: 5,0
9–11 Punkte: 4,5
6–8 Punkte: 4,0
Unter 6 Punkten: Mach mehr Städtetrips!
