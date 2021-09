🎶 Einigkeit und Recht und Fischerhut … Bild: shutterstock.com

89 Dinge, die du über Deutschland wissen musst – wer über 50 kennt, darf hier bleiben



Deutschland wählt einen neuen Bundestag – und damit indirekt die Nachfolge von Angela Merkel. Der perfekte Zeitpunkt für einen kleinen Wissenstest.

Wir machen es wie früher in der Schule: Klassisches Kreuzworträtsel-Wissen ist gefragt. Und zwar suchen wir …

… die 16 Bundesländer



… die 5 längsten Flüsse



… die 10 grössten Städte

… die 7 Bundeskanzler und die Bundeskanzlerin seit 1945

… die 6 Parteien des aktuellen Bundestags



… die 10 beliebtesten Biermarken



… die 9 Nachbarländer



… die 6 Fussballweltmeister-Trainer und -Trainerinnen

… die 10 beliebtesten Sehenswürdigkeiten

… die 10 meistverkauften Reclam-Hefte seit 1948



Insgesamt 89 Antworten.

Kein Problem für dich, oder? Viel Erfolg!

Hinweis: Weil gewisse Städte auch zugleich Bundesländer sind, musst du sie zweimal eingeben.

Das gesuchte Schema:

Bundesland: Zürich

Stadt: Zürich (Stadt)



Am 26. September 2021 findet die Bundestagswahl statt. Im Moment liegt die SPD in der Sonntagsfrage («Welche Partei würden Sie wählen, wenn am Sonntag Bundestagswahl wäre?») weiter mit 25 Prozent vor der CDU/CSU (22 Prozent), wie aus ZDF-«Politbarometer» hervorgeht. Die Grünen kämen unverändert auf 17 Prozent, auch AfD und FDP (jeweils 11 Prozent) sind unverändert.

Noch Mitte Juli hatte die CDU/CSU mit grossem Vorsprung vor der politischen Konkurrenz in den Umfragen bei rund 30 Prozent notiert.

Um regieren zu können, braucht eine Partei oder eine Koalition nach der Bundestagswahl das absolute Mehr – also über 50 Prozent.

Bei der Wahl geht es indirekt um die Nachfolge von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU), die sich nach 16 Jahren an der Macht nicht mehr zur Wiederwahl stellt. Um ihre Nachfolge bemühen sich Armin Laschet (CDU/CSU), Olaf Schulz (SPD) und Annalena Baerbock (Grüne).

Vor der Wahl finden noch drei «Trielle» statt, bei denen die Kandidierenden für das Kanzleramt im TV aufeinandertreffen – das nächste am Sonntag, 12. September auf ARD/ZDF. Das erste Triell hatte laut einer Forsa-Umfrage der SPD-Kandidat Olaf Scholz mit 36 Prozent für sich entschieden. (mlu/sda)