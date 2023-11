Quizzticle

Kennst du alle Serie-A-Klubs der letzten fünf Jahre? Um diese Trophäe geht es: Aber welche Klubs spielen um den «Scudetto»? Bild: imago

Die Bundesliga war ja ziemlich einfach, die Premier League dann schon etwas schwieriger, aber jetzt müsst ihr langsam richtig kniffeln. Denn heute fragen wir euer Wissen, über die italienische Serie A ab.

Mehr «Quiz»

Die Serie A ist die älteste der europäischen Topligen. Bereits 1929 wurde die italienische Meisterschaft erstmals in einem Ligabetrieb ausgespielt. In seither 92 Spielzeiten – zweimal fiel die Saison wegen des Zweiten Weltkriegs aus – waren 68 Klubs im Oberhaus Italiens vertreten.

Aber nicht erschrecken, wir wollen natürlich nicht alle dieser Klubs wissen. Vom US Pistoiese oder dem SG Sampierdarenese haben nicht einmal wir schon etwas gehört. Um in diesem Quiz zu bestehen, musst du lediglich jene 29 Klubs nennen, welche ab der Saison 2019/20 in der Serie A vertreten waren.

Übrigens: Nur ein Klub war in allen 92 Spielzeiten im italienischen Oberhaus dabei. Und zwar die «Nerazzurri» – aber wie heisst der Klub noch mal in echt?

Und so geht's:

Nenne den Namen des Klubs.

In den meisten Fällen genügt der Name der Stadt oder auch der Beiname des Klubs. Dies gilt aber nicht bei Städten oder Vereinsnamen, die mehrfach vertreten sind.

Die Reihenfolge spielt keine Rolle.

Achte auf die richtige Schreibweise. Es gelten teils auch falsche Schreibweisen, aber wir können nicht alle Varianten berücksichtigen.

Als Hinweis stehen dir die Saisons, in denen der Klub in den letzten fünf Jahren in der Serie A vertreten war, zur Verfügung. Ausserdem geben wir dir den Anfangsbuchstaben der Stadt, oder wenn der Beiname bekannter ist, von diesem.

Es läuft ein Countdown von 20 Minuten.

Drücke auf «Play» und los geht's.

Der Notenschlüssel 25 bis 29 Punkte: 6,0

22 bis 24: 5,5

19 bis 21: 5,0

16 bis 18: 4,5

13 bis 15: 4,0

Weniger als 13 Punkte: Da hilft euch auch Betrug nicht mehr!