Kennst du alle Premier-League-Klubs der letzten fünf Jahre? Sie sind der amtierende Meister in der Premier League: Aber wie heisst der Ex-Klub von Ilkay Gündogan (mit Trophäe) heisst? Bild: www.imago-images.de

Zugegeben, das mit den Bundesliga-Klubs war schon eher einfach. Viele von euch konnten dort glänzen und (fast) alle Teilnehmer der letzten fünf Jahre aufzählen. Aber wie sieht es mit der englischen Premier League aus?

Nachdem es letzte Woche mit der Bundesliga gemäss einigen von euch «so einfach wie noch nie» war, testen wir euer Wissen heute mit den Klubs der Premier League. Diese wurde in dieser Form 1992 erstmals ausgetragen und hatte dementsprechend einige Teilnehmer weniger als die Bundesliga in 60 Jahren. Dennoch waren es immerhin schon 51 Vereine in der Liga mit jeweils 20 Teilnehmern.

Doch wie schon im deutschen Oberhaus wollen wir von dir nur jene 26 Klubs wissen, welche in den letzten fünf Saisons – also ab der Spielzeit 2019/20 – in der Premier League vertreten waren. Mal sehen, ob erneut so viele die volle Punktzahl schaffen.

Und so geht's:

Nenne den Namen des Klubs.

In den meisten Fällen genügt der Name der Stadt oder auch der Beiname des Klubs. Dies gilt aber nicht bei Städten oder Vereinsnamen, die mehrfach vertreten sind.

Die Reihenfolge spielt keine Rolle.

Achte auf die richtige Schreibweise. Es gelten teils auch falsche Schreibweisen, aber wir können nicht alle Varianten berücksichtigen.

Als Hinweis stehen dir die Saisons, in denen der Klub in den letzten fünf Jahren in der Premier League vertreten war, zur Verfügung. Ausserdem geben wir dir dieses Mal den Anfangsbuchstaben der Klubs.

Es läuft ein Countdown von 20 Minuten.

Drücke auf «Play» und los geht's.

