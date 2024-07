Die Spanier jubeln über den EM-Titel. Bild: keystone

Rekordtorschützen, Chancentod und Penaltykiller – das grosse EM-Quiz

Jetzt ist amtlich, worauf spätestens nach der Vorrunde schon viele getippt hatten: Spanien ist die beste Fussballnationalmannschaft Europas. Das Team um den Trainer Luis de la Fuente entschied den gestrigen Final gegen England mit 2:1 für sich und darf sich zum ersten Mal seit zwölf Jahren wieder Europameister nennen.

Die EM hatte viele Rekorde und Highlights bereit, die hoffentlich noch eine Weile in Erinnerung bleiben werden. So kürte sich beispielsweise Xherdan Shaqiri zum ersten Fussballer, der in sechs aufeinanderfolgenden Endrunden ein Tor erzielen konnte. In unserem Quiz kannst du uns beweisen, wie aufmerksam (oder eben auch nicht) du das Turnier verfolgst hast.

12 Fragen Das grosse EM-Quiz – wie genau hast du beim Turnier in Deutschland hingesehen?

