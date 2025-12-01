Nina Christen beendet ihre Profikarriere. Bild: www.imago-images.de

Quizzticle

Wie vergänglich ist olympischer Ruhm? Stelle dein Sport-Wissen unter Beweis

Nina Christen hat genug. Die Olympiasiegerin von Tokio beendet ihre Karriere als professionelle Schützin. Hättest du sie noch aufzählen können, wenn Schweizer Medaillengewinner bei Olympischen Spielen gefragt sind?

Ralf Meile Folge mir

Mehr «Quiz»

Mit 31 Jahren hat Nina Christen einen Entschluss gefällt. Die Nidwaldnerin beendet ihre erfolgreiche Karriere.

Es ist vier Jahre her, als die Schweiz Christen kennenlernte. In Tokio gewann sie an den Olympischen Spielen 2021 zuerst Bronze mit dem Luftgewehr – und triumphierte dann im Dreistellungsmatch über 50 Meter. Nie zuvor war es einer Schweizer Sportlerin gelungen, an den gleichen Sommerspielen zwei Einzelmedaillen zu gewinnen.

Nach Olympia fiel Christen in ein Loch. Sie überwand die post-olympische Depression, kämpfte sich zurück nach oben, wurde 2024 Europameisterin und gewann in diesem Jahr WM-Silber mit dem Schweizer Team.

Nun ist Schluss. Für uns ist dieser End- der Startpunkt zur Frage, wie vergänglich eigentlich olympischer Ruhm ist. Wir suchen im Quiz die Namen der Schweizer Medaillengewinnerinnen und -gewinner der letzten fünf olympischen Sommerspiele. Viel Erfolg!

Und so geht's:

Zähle die Gewinnerinnen und Gewinner der insgesamt 39 Schweizer Medaillen der Olympischen Spiele 2008 (Peking), 2012 (London), 2016 (Rio de Janeiro), 2021 (Tokio) und 2024 (Paris) auf.

Der Nachname reicht.

Bei Medaillen von Duos und Teams genügt schon ein richtiger Nachname, da sind wir grosszügig.

Als Hilfe erhältst du die Farbe der Medaille und die Disziplin, in der sie errungen wurde.

Gratispunkte: Den Namen einer Schützin könntest du nach dem Überfliegen der Einleitung kennen.

Die Reihenfolge spielt bei der Eingabe keine Rolle.

Es läuft ein Countdown von 20 Minuten.

Drücke auf «Play Quiz» und los geht's!

Die Notenskala

Das erreichst du im Olympia-Quiz:

35 Punkte und mehr: Gold 🥇

32 bis 34 Punkte: Silber 🥈

29 bis 31 Punkte: Bronze 🥉

24 bis 28 Punkte: Diplom 🔖

18 bis 23 Punkte: TeilnehmerIn

14 bis 17 Punkte: Qualifikation verpasst

5 bis 13 Punkte: TV-SportlerIn

0 bis 4 Punkte: Bachelorette-ZuschauerIn

Na, wie warst du?