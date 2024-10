Hilfssheriff Gianni Infantino strahlt mit Oberschiri Donald Trump um die Wette. Bild: www.imago-images.de

Erkenne diese US-Fussballer – schaffst du nicht 7 von 11, zeigt dir Trump Rot

Der Präsidentschafts-Wahlkampf in den USA hält die Welt in Atem: Kamala Harris oder Donald Trump? In diesem Quiz geht es um andere Amerikaner, nämlich um solche, die auf dem Fussballplatz für Aufsehen sorgten.

Mehr «Quiz»

2026 wird die USA zum Zentrum der Fussball-Welt, wenn dort im Sommer um den WM-Titel gespielt wird. Ob das Heimteam dann auch weit kommt? Fraglich. In der Neuzeit war der Viertelfinal-Vorstoss an der WM 2002 der grösste Erfolg der «Soccer Boys».

Wie gut kennst du dich im US-Fussball aus? Viel Glück!

11 Fragen Vol. 5: Kennst du diese US-Fussballer? Wenn du nicht 7 von 11 Punkten holst, zeigt Trump dir die Rote Karte! Start

Eine Schweizer Ausgabe des Quiz: Das Warten hat ein Ende! 11 Fussballer von früher, die du hoffentlich noch kennst