Die neue Saison in den Topligen steht bevor und einmal mehr hat sich vieles geändert. Nicht nur was die Spieler und die Klubs angeht, sondern auch für das TV-Publikum. Wir verraten dir, wo Champions League, Premier League, Bundesliga und Co. zu sehen sind.

Die Entwicklung schreitet unaufhaltsam voran. Wer sich Fussball aus den Topligen, der Champions League und auch der Schweizer Super League ansehen will, muss immer mehr Geld für Abonnements bei immer mehr Streaming-Anbietern und Pay-TV-Sendern ausgeben.

Wir scheinen uns dem überzeichneten Horrorszenario, dass man in Zukunft in der Halbzeitpause den Sender wechseln muss, um auch die zweiten 45 Minuten verfolgen zu können, immer weiter zu nähern. Noch sind wir nicht ganz so weit. Aber es ist schon jetzt schwierig, den Überblick zu behalten.

Und weil diese Unübersichtlichkeit an mathematische Formeln, die man bei der Kurvendiskussion benötigte, erinnert, machen wir daraus einen kleinen Test ein kleines Ratespiel.

Wer nur wissen will, wo Champions League, Bundesliga und Co. in der Saison 2024/25 laufen, findet unterhalb des Quiz die Auflösung.

8 Fragen Welcher Sender überträgt jetzt welche Liga? Du hast den Überblick verloren? Wir auch! Wo laufen jetzt Champions League, Bundesliga und Co.? Los!

Achtung Spoiler!

Hier kommt die Auflösung. Bei diesen Sendern verfolgst du die jeweiligen Fussball-Ligen in der Saison 2024/25: