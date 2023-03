Erkenne den Beatles-Song am Text – oder Yoko Ono schreit dir ins Ohr

So, Schluss mit Worten, her mit Quizzticle! Denn wir wollen von euch wissen: Erkennt ihr diese 20 Beatles-Songs anhand der Songtexte?

Dann wurden die Haare der Herren aus England immer länger und wuscheliger, und zu Beginn der 70er-Jahre sahen sie aus, als würden Sie auf Bänken im Hyde Park nächtigen. Zu dieser Zeit (eigentlich 1969) kam dann auch noch Yoko Ono, John Lennons Frau, dazu. Ihre Inputs und Kreationen waren, sagen wir es so: gewöhnungsbedürftig. An dieser Stelle ihr legendärer Auftritt mit John und Chuck Berry:

Gott sei Dank werden ihre Frisuren heute nicht mehr getragen. Zu Beginn der Bandkarriere war da dieser dämliche Pilzkopf. Kleine Anekdote dazu: Während eines Auftritts im amerikanischen Fernsehen merkte der Moderator an, dass das Publikum die Frisuren der Beatles sehr «unamerikanisch» fände. John Lennon daraufhin: «Tja, da waren sie sehr aufmerksam. Wir sind nämlich keine Amerikaner.»

Ja, die Beatles hatten es in sich, gell? Den vier Burschen aus England haben wir langfristig wohl fast alle Musikwerke nach 1970 zu verdanken. Ihre Musik beeinflusste Generation um Generation. Und wird auch heute noch gehört – hoffe ich zumindest, denn um genau diese Musik gehts im heutigen Quizzticle.

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

SVP ist gegen ein «Asyl-Chaos» – und spielt in Windisch und Seegräben alle Rollen selber

Wie bei «Breaking Bad» – Berner Polizei deckt Online-Drogenhandel in Millionenhöhe auf

In der Schweiz stirbt eine Ärztin und die Welt spekuliert – wegen Putins Kindern

Die Diabetes-Fälle stiegen weltweit während Corona – betroffen sind auch Kinder

Diabetes Typ 1 ist weltweit auf dem Vormarsch. Eine Studie zeigt einen Zusammenhang zu den Corona-Infektionen.

Seit Beginn der Pandemie haben die Fälle von Diabetes Typ 1 deutlich zugenommen. Das zeigen derzeit mehrere Studien weltweit. Michael Hauschild ist Diabetes-Spezialist am Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV) in Lausanne und sagt dazu: «Wir haben einen Anstieg der Fallzahlen im Jahr 2021, der auch 2022 noch anhält, in der pädiatrischen Endokrinologie und Diabetologie beobachtet.»