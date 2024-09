«Wer wird Millionär?» feiert mit Klugscheisser-Woche Jubiläum – bist du auch einer?

Mehr «Quiz»

«Wer wird Millionär?» feiert 25 Jahre: Am 3. September 1999 flackerte die erste Sendung auf RTL über die Bildschirme, natürlich mit Moderator Günther Jauch – bereits damals und seither immer.

Mit seinem Jubiläum kehrt die Sendung (endlich) zurück. Gott sei Dank, dann können wir nach der Sommerpause jetzt alle wieder vor dem TV (oder, noch besser: hier in der watson-Kommentarspalte) klugscheissen.

Apropos klugscheissen: «WWM» startet gleich fulminant in die neue Saison, mit einer weiteren 3-Millionen-Euro-Woche – Edition Klugscheisser. Das bedeutet nichts anderes, als dass die Kandidatinnen und Kandidaten sich selber als solche definieren. So setzt man allerdings auch die Latte sehr hoch – und die ersten drei Kandidierenden am Montagabend vermochten dabei nicht so recht überzeugen: zweimal gab es 16'000, einmal 32'000 Euro.

15 Fragen Holger Rohm kassiert 64'000 Euro Wie weit hättest du es gebracht? Probier es hier!

Allerdings: Die Risikoaversion der «Klugscheisser», die Jauch gegenübersassen, hat seine Gründe. Denn am Ende der 3-Millionen-Euro-Woche dürfen alle Kandidatinnen und Kandidaten, die mindestens 16'000 Euro gewinnen konnten, erneut in die Sendung. Günther Jauch wird sich einige von ihnen aussuchen und ihnen (bessere oder schlechtere) Angebote machen, um ihr Geld aufs Spiel zu setzen und erneut um den Hauptgewinn zu spielen.

Holger Rohm holte 64'000 – und das Ticket für das Finale Ende Woche. Bild: rtl

Der letzte Kandidat am Montagabend, der sich in diesen erlauchten Kreis spielte, war Holger Rohm. Sein Problem: «Meine Frau war vor zehn Jahren bereits einmal bei Ihnen und hat einen Haufen Geld gewonnen.» Danach musste es der 47-Jährige natürlich besser machen. «Vielleicht habe ich da aber auch die Klappe etwas gross aufgemacht.»

Hat er nicht, denn der dreifache Vater kommt immerhin bis zur 125'000 Euro-Frage. An dieser scheitert er zwar, so hat er aber Ende der Woche erneut eine Chance – dann sogar auf die Gewinnsumme von drei Millionen Euro. Die in 25 Jahren übrigens noch nie jemand gewonnen hat ...

(lak)