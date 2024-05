Erste Nullnummer seit 3 Jahren: Student versagt bei dieser Redewendung

Leicht konsterniert macht Patricia Grubmiller Günther Jauch darauf den (berechtigten) Vorwurf, er habe sie durcheinander gebracht. Jauch entschuldigt sich und erklärt: Dass am 29. Februar durchschnittlich weniger Kinder zur Welt kämen, liege nicht daran, dass es das Datum so wenig gibt. «So habe ich das gemeint», sagt der Moderator.

Hier hat Günther Jauch für einmal mehr verwirrt als geholfen: Sie solle dabei jetzt nicht unbedingt an das Schaltjahr denken, ermahnt er die nachdenkende Kandidatin – worauf diese an allen Antworten statt an der richtigen grübelt. Sie tut dies so lange, bis sie sich am Ende doch für den Publikumsjoker entscheidet – und dieses sich zu einem grossen Teil für A ausspricht.

Nur: Er nimmt den 50/50-Joker. Es ist die falsche Wahl, wenn man wirklich gar keine Ahnung hat. Stehen bleiben A und C: «eitel» oder «affektiert». Severin sagt: «Dann würde ich auf affektiert gehen», worauf Günther Jauch ihm noch einen langen, fragenden Blick zuwirft und «Ja?» fragt. «Ja», antwortet der Kandidat – und reiht sich damit prompt in die unrühmliche Liste derer ein, die den Kandidatenstuhl bereits vor den 500 Euro wieder räumen mussten. Das war zuletzt 2021 der Fall, wie der Moderator später erklärt.

Mit Redewendungen ist es so eine Sache: entweder man kennt sie – oder man hat keine Ahnung. Bei «Wer wird Millionär?» am Montag wird einem Student genau das zum Verhängnis. Bei der 500-Euro-Frage ist eine (vermeintlich?) bekannte Redewendung gesucht:

O Fortuna! Von Glücks­rä­dern und vom Glück

Über das wechselhafte Glück zu sinnieren ist uns Menschen eingeschrieben. Das Glücksrad dreht sich schon in der Antike und bleibt bis in die Neuzeit populär. Um 1220 wird am Basler Münster eine Rosette als Glücksrad gestaltet, in einem bayrischen Kloster der Göttin Fortuna mit den Carmina Burana gehuldigt. Unverdientes Glück passt allerdings nicht ins christliche Weltbild. Himmlische Erlösung soll errungen werden.

Glücklich ist nicht, wer hat, was er will, sondern wer nicht begehrt, was das Schicksal ihm verwehrt, heisst es im alten Rom, und weiter, das Glück sei ein Glas, das glänze und dabei zerbreche – Glück und Glas, wie leicht bricht das. Ein römischer Geschichtsschreiber der Spätantike bringt das Glück mit dem Rad in Verbindung. Nach einer Drehung der Rota fortunae könne ein Glücklicher noch am selben Abend der Unglücklichste sein.