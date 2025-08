Weisst du, was diese Gesten bedeuten?

Du hast Ferien und verreist ins Ausland? Schön für dich. Du solltest dich aber vorher informieren, welche Gesten du dort benutzen kannst und welche nicht, denn du könntest in ein Fettnäpfchen treten. In diesem Quiz erfährst du, wie bereit du für deine Reise bist.

In den Ferien zieht es viele ins Ausland. Um dort niemanden vor den Kopf zu stossen, solltest du wissen, was vermeintlich harmlose Fingerzeichen bedeuten können. Spiel das Quiz und finde heraus, wie gut du vorbereitet bist.

Sie wird bis zu 40 Zentimeter lang und wiegt etwas weniger als ein Golfball (also circa 45 Gramm): Acrophylla alta. Die Insektenart, die kürzlich im Nordosten Australiens entdeckt wurde, könnte damit das schwerste Insekt des Kontinents sein. Es gehört zur Familie der Gespenstschrecken, also jener Insekten, die mit ihrem Aussehen Blätter oder – in diesem Fall – Äste imitieren. Hier kannst du sie dir anschauen: