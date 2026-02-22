wechselnd bewölkt
Quizz den Huber: Schlägst du unsere hellste Kerze im Quiz?

bild: watson.ch

QDH: Hubs muss aufs Laufband

22.02.2026, 20:0222.02.2026, 20:02

Liebe Huberquizzer

Nach einer Woche Ferien sind wir wieder zurück.

Hubers geistige Fitness ist ja beachtlich – geistig ist er quasi ein Olympionike. Aber wie sieht es körperlich aus? Da macht sich doch langsam das Alter bemerkbar. Ihm wurde kürzlich geraten, sich etwas mehr zu bewegen, von einem Experten quasi, einem Arzt.

Huber nimmt den Ratschlag natürlich ernst. Und deshalb gibt es jetzt schön Bier mit dem Quiz. Morgen beginnt er dann mit der Bewegung.

PS: Es ist Ausgabe Dreihundert ... six-seven!

QDH #367

Schlägst du unsere hellste Kerze der Redaktion? Einfach wird es nicht.

Thailändische Polizisten fassen Dieb mit einer speziellen Taktik

Video: watson
Massiver Schneefall in der Schweiz
1 / 22
Massiver Schneefall in der Schweiz

Die Schweizer Alpen versinken im Februar im Schnee.
quelle: keystone / urs flueeler
Mcgrath Ausraster nach vergebener Medaille
Video: watson
Theo oder William? Namensfrage erhitzt bei WWM die Gemüter
Ja, «Wer wird Millionär?» läuft immer noch! Der 4. Abend der 3-Millionen-Euro-Woche fällt spannungstechnisch leicht ab, dafür folgt ein kleiner Zwist für Aufregung. Und erneut ist eine «leichte» Frage nicht ganz einfach.
Am Donnerstag war Lehrer-Special – es waren also Pädagoginnen und Pädagogen bei Günther Jauch zu Gast. Vielleicht lag es daran, wer weiss, auf jeden Fall liess die Spannung, was die erreichten Gewinnstufen anbelangt, etwas nach. Und was auch auffällt: Die Besserwisser:innen (voriges Special) sind von den Lehrer:innen gar nicht soo verschieden. Aber von vorne.
