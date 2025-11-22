freundlich-1°
Quizzticle: Nenne die 30 Städte mit den meisten Einwohnern

Nenne die 30 Städte mit den meisten Einwohnern – oder geh nie mehr in die Ferien!

22.11.2025, 12:0422.11.2025, 12:04

Liebe Quizzticle-Klasse,

Ich hoffe, ihr habt eure Koffer gepackt, seid gut angeschnallt und habt in Geografie aufgepasst, sonst wird es für euch jetzt turbulent.

Jährlich erscheint ein Bericht der UN, in dem die 100 grössten Städte des Jahres, sogenannte «Megastädte», aufgelistet werden. Die Voraussetzung, dass eine Stadt eine Megastadt wird, ist, dass sie die 10-Millionen-Einwohner-Marke knacken muss.

travel agency, reisen, reisebüro, ferien, ferien buchen, buchungen, travel agent, reiseagentin, reisen, urlaub, shutterstock
Hier könntest du seelenruhig deine nächste Reise in eine grosse Stadt planen.Bild: KEYSTONE

Die Zahl dieser Megastädte hat sich, seit man sie im Jahr 1975 angefangen hat zu zählen, vervierfacht. Nämlich von acht auf 33.

Die Autoren des Berichts erwarten, dass bis 2050 noch vier weitere solche Megastädte hinzukommen und somit die Zehn-Millionen-Einwohner-Marke überschreiten werden.

Und so geht's:

  • Zähle die 30 Städte auf,
  • Achte auf die richtige Schreibweise. Es gelten teilweise auch Alternativen, aber wir können nicht alle Varianten berücksichtigen.
  • Die Reihenfolge bei der Eingabe spielt keine Rolle.
  • Es läuft ein Countdown, du hast 20 Minuten Zeit.
  • Drücke auf «Play» und los geht's!
Der Notenschlüssel
26–30 Punkte: 6,0 – Du Reisefüdli!
23–25 Punkte: 5,5
18–22 Punkte: 5,0
15–17 Punkte: 4,5
11-14 Punkte: 4,0
Unter 11 Punkten: Fahr mal über die Grenze deines Kantons raus!
